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В Великобритании приложения для знакомств дарят бонусы за вакцинацию

Правительство страны проводит кампанию в поддержку вакцинации

9 июня 2021, 05:33
Автор:

Ольга Чародий

В Великобритании всячески пытаются поощрять делать прививки против коронавируса, а теперь одинокие британцы будут получать приятные бонусы за вакцинацию. Британцы, пользуются приложениями для знакомств, начали получать бонусы за то, что сделали прививки от коронавируса, передает kanobu. Таким образом правительство страны проводит кампанию в поддержку вакцинации.

В Великобритании приложения для знакомств дарят бонусы за вакцинацию

Вакцинация - фото из открытых источников

К слову, к ней присоединились такие приложения, как Tinder, Bumble, Badoo, Match, Hinge, OurTime, Plenty of Fish и Muzmatch. Когда пользователь подтверждает наличие вакцинации от COVID-19, то получает дополнительные функции, например, суперлайки и интересные стикеры. Также люди могут рассказать в своих аккаунтах о том, как относятся к маскам, карантинеу и посещению общественных мест в это нелегкое время.

"Мы знаем, что одинокие люди хотят взять контроль над своей личной жизнью в начале лета. Разговоры о коронавирус уже на уме у двух из трех человек на Bumble (приложение), поэтому важно сделать проще поиск безопасности и комфорта на свиданиях", — объясняет вице-президент Bumble в Европе Наоми Вокленд.

Как сообщали ранее более 473 тыс. доз вакцины Pfizer Украина получит  до конца мая для прививки работников образования. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах.

Поставку очередной партии вакцины Pfizer ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. Она должна была прибыть 17 мая. Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca. Более подробно читайте в  нашем материале. 


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Источник: https://kanobu.ru/news/prilozheniya-dlya-znakomstv-v-velikobritanii-pooschryayut-vaktsinirovannyih-polzovatelej-436433/
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