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Slava Kot
Паддингтонское отделение профсоюза транспортного союза RMT призывает Великобританию отменить военную помощь Украине. Профсоюз предлагает сосредоточиться на дипломатическом направлении для окончания войны в Украине.
RMT призывает отменить помощь Украине. Фото из открытых источников
Во время ежегодного собрания в Манчестере RMT приняла резолюцию с призывом отменить военную помощь Украине. Профсоюз считает, что военным путем войну в Украине нельзя решить.
RMT добавили, что помощь Украине якобы приводит к снижению жизни британцев, а также финансирует постоянную эскалацию, приведшую мир на "границу ядерного Армагеддона".
На эти заявления отреагировала британская кампания "Солидарность с Украиной", назвавшая резолюцию RMT "очень плохой", указав, что профсоюз находится под "чрезвычайно сильным влиянием партии "Остановите войну"", а также "Коммунистической партии Британии".
В то же время в RMT настаивают, что не поддерживают вторжение России в Украину, однако считают применение оружия контрпродуктивным для создания условий мирного окончания конфликта. В RMT добавили, что выступают за эскалацию боевых действий по всему миру, в частности в Украине, Газе, Иране и Йемене.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии анонсировали важный шаг для Украины.
Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины отреагировали на заявление Словакии о необходимости "простить" Россию.