Паддингтонское отделение профсоюза транспортного союза RMT призывает Великобританию отменить военную помощь Украине. Профсоюз предлагает сосредоточиться на дипломатическом направлении для окончания войны в Украине.

RMT призывает отменить помощь Украине. Фото из открытых источников

Во время ежегодного собрания в Манчестере RMT приняла резолюцию с призывом отменить военную помощь Украине. Профсоюз считает, что военным путем войну в Украине нельзя решить.

"Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя оружие британского производства, военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов стерлингов государственного финансирования, терпя неудачу достичь военного поражения России в Украине", — говорится в заявлении.

RMT добавили, что помощь Украине якобы приводит к снижению жизни британцев, а также финансирует постоянную эскалацию, приведшую мир на "границу ядерного Армагеддона".

На эти заявления отреагировала британская кампания "Солидарность с Украиной", назвавшая резолюцию RMT "очень плохой", указав, что профсоюз находится под "чрезвычайно сильным влиянием партии "Остановите войну"", а также "Коммунистической партии Британии".

В то же время в RMT настаивают, что не поддерживают вторжение России в Украину, однако считают применение оружия контрпродуктивным для создания условий мирного окончания конфликта. В RMT добавили, что выступают за эскалацию боевых действий по всему миру, в частности в Украине, Газе, Иране и Йемене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии анонсировали важный шаг для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в МИД Украины отреагировали на заявление Словакии о необходимости "простить" Россию.