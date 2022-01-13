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В Великобритании раскопали руины древнеримского поселения

Первые поселенцы прибыли в Блэкграундс около 400 г. до н.э.

сегодня, 01:05
Автор:

Ольга Чародий
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В английском графстве Нортгемптоншир в ходе раскопок перед началом строительства скоростной железной дороги археологи обнаружили древнеримское поселение. Об этом сообщает международное агентство CNN. Место, известное как Блэкграундс достигло своего пика популярности как богатый римский рынок и торговый город в IV веке нашей эры. О том, что на этом месте когда-то стояла римская деревня, люди знали с XVIII века. Но только сейчас археологи обнаружили уникальные находки. Свидения указывают на то, что римская деревня Чиппинг-Уорден была заселена задолго до того, как римляне действительно прибыли на английскую землю.

В Великобритании раскопали руины древнеримского поселения

Руины - фото из открытых источников

Первые поселенцы прибыли в Блэкграундс около 400 г. до н.э., и в течение следующих нескольких сотен лет деревня оставалась маленькой. Ситуация изменилась в IV веке нашей эры, когда римляне начали резко расширять территорию.

Исследователи обнаружили разнообразную смесь римских предметов, в том числе урны для кремации, игрушки, стеклянную посуду, ювелирные изделия тонкой работы и более 300 монет римской чеканки. Они также нашли кандалы, которые использовались для заключенных или рабов. На этом месте могли быть литейные цеха металла, гончарные печи или печь для выпечки хлеба.

Напомним, в пригороде китайского города Чжэнчжоу археологи обнаружили руины "затерянного" города, возраст которого составляет около 5 300 лет. Исследователи, изучив высокие архитектурные стандарты руин, а также керамические изделия, украшения и кости, найденные на месте раскопок, заявили, что эта территория была "огромным поселением". Это место в свое время исполняло функции столицы некого древнего королевства, которое ученые назвали "Хэлоское" из-за того, что оно расположено в центре нынешнего района Хэло, где стекаются речки Хуанхэ и Лохэ. Исследователи отметили, что руины этого древнего города относятся к средней и поздней эпохам культуры Яншао, которая считается ранним периодом формирования китайской цивилизации.



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Источник: https://edition.cnn.com/style/amp/roman-town-iron-age-archaeology-scli-scn-intl/index.html
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