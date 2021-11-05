В Великобритании робот убил человека: подробности

В Великобритании робот убил человека. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Происшествие случилось в Гипперхолме. Работник одного из предприятий погиб на рабочем месте. Как пишет СМИ, инцидент произошел еще в 2017 году, однако теперь он получил широкую огласку. На данный момент проводится расследование. В судебном процессе фигурирует компания и её владелец.

Согласно информации издания, в день трагедии инженер по техническому обслуживанию роботизированной руки упаковочной машины пытался почистить один из её датчиков. В этот момент его придавило "рукой". Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

Бездыханное тело погибшего обнаружил его сын. Он обратился к медикам, однако те уже не смогли ничем ему помочь.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что от "робота убийцы" пострадали еще двое сотрудников предприятия. Один из потерпевших уволился в связи с инцидентом.

На суде компания отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве, но в то же время её руководитель признал нарушение безопасности.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в электромобилях известной американской компании обнаружили серьезную ошибку, которая во время езды может привести к ДТП. Сбой программного обеспечения заключается в том, что система получает ложные предупреждения о столкновении. В это время включается система экстренного торможения. Tesla отзывает более десяти тысяч транспортных средств выпущенных после 2017 года.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что впервые в истории дрон убил человека без приказа. Беспилотник смог самостоятельно идентифицировать цель и атаковать её без приказа от оператора.

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