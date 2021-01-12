В Великобритании уличный художник рисует на пищевой пленке — удивительные фото

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Вечканова Елена
В городке Першор, что в Вустершире, Великобритания, появился уличный художник, который рисует на пищевой пленке. Историю невероятного таланта рассказывает служба BBC.
Креативщика уже прозвали местным Бэнкси. Фото: Mr. Sce
Художник не раскрывает настоящего имени, подписывая работы псевдонимом Mr. Sce (Мистер Сце — ред.). Фотографии своих рисунков автор публикует на просторах соцсети Facebook. На вопрос о цели творчества, Mr. Sce заявляет, что хочет "сделать людей счастливыми", несмотря на пандемию вокруг.
Создатель использует вместо холста обычную пищевую пленку. Ею он окутывает деревья на разных улицах Першора, а затем начинает рисовать. Гигантские лисы, ежи, птицы — все яркое и цветное; это бесспорно радует глаз.
Как результат, местные жители находятся в абсолютном восторге от такого необычного подхода к искусству.
Джеки Марлер с футбольного клуба Першор, где Mr. Sce как-то рисовал фреску на заказ, называет картины художника удивительными.
Также Марлер убеждена, что некоторые из здешних семей специально начали ходить на совместные прогулки, чтобы найти новые работы уличного художника и полюбоваться ими.
Сам Mr. Sce считает, что подобные изображения зверей хорошо сочетаются с окружающей средой, не вредят природе и дарят людям немного счастья.
Уже совсем скоро художник обещает "выставить" на суд общественности новые "полотна".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как современный художник креативно украсил "сценами убийства" дом накануне Хэллоуина.
Также на портале можно ознакомиться с работами украинского художника Сергея Пискунова, который рисует так, что картины не отличишь от фотографии.
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