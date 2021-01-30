В Великобритании умерла самая высокая в мире собака (ФОТО)

В конце января стало известно о смерти дога Фредди — самой высокой в мире собаки. Трагическое известие принесла пресс-служба "Книги рекордов Гиннеса".

Рекордсмен Фредди был безумно дружелюбным псом. Фото: Книга рекордов Гиннесса

1 метр и 3,5 сантиметра — именно такой рост был у Фредди от стопы до холки. Если же пес становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти.





Несмотря на впечатляющие размеры, дог оставался одним из самых добрых домашних любимцев. Именно так его характеризует хозяйка Клэр Стоунман. Проживая с Фредди в Эссексе, женщина не имела никаких проблем с уходом за собакой.

"Он был не просто высокой, а наиболее любящей собакой с огромным сердцем. Большая упитанная собака, которую кормили с рук", — вспоминает Стоунман.

Хозяйка тяжело переживает потерю Фредди. Он умер в возрасте 8,5 лет, что в человеческом эквиваленте равно 67-68 годам. Клер Стоунман называет покойного пса радостью своей жизни, и ей несказанно жаль, что он покинул этот мир.



В "Книгу рекордов Гиннесса" дог Фредди попал в 2016 году. Тогда же пес прославился на весь мир и стал любимцем миллионов людей в разных странах.

"Фредди был нежным великаном, и мне всегда было приятно наблюдать, как он наклоняется к людям. Измерение этой собаки-горы сложно забыть. Всегда буду ценить воспоминания о том, какие делил с ним диван — места для нас двоих почти хватало. [...] Фредди вызывал улыбку на все лицо, и по нему будут скучать все представители "Рекордов Гиннеса", — убежден главный редактор "Книги рекордов Гиннесса" Крейг Глендей.

Стоит отметить, что Фредди все-таки не был самым высоким псом в мире. Таким он считался при жизни. А вот предыдущий рекордсмен, также, к сожалению, покойный, проживал в штате Мичиган. Пес по кличке Зевс имел рост 111,8 см (в холке).

Ранее "Комментарии" сообщали о смерти еще одного рекордсмена Гиннесса — самого крупного в мире мальчика, который проживал в России.

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