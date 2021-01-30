В Великобритании умерла самая высокая в мире собака (ФОТО)

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Вечканова Елена
В конце января стало известно о смерти дога Фредди — самой высокой в мире собаки. Трагическое известие принесла пресс-служба "Книги рекордов Гиннеса".
Рекордсмен Фредди был безумно дружелюбным псом. Фото: Книга рекордов Гиннесса
1 метр и 3,5 сантиметра — именно такой рост был у Фредди от стопы до холки. Если же пес становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти.
Несмотря на впечатляющие размеры, дог оставался одним из самых добрых домашних любимцев. Именно так его характеризует хозяйка Клэр Стоунман. Проживая с Фредди в Эссексе, женщина не имела никаких проблем с уходом за собакой.
Хозяйка тяжело переживает потерю Фредди. Он умер в возрасте 8,5 лет, что в человеческом эквиваленте равно 67-68 годам. Клер Стоунман называет покойного пса радостью своей жизни, и ей несказанно жаль, что он покинул этот мир.
В "Книгу рекордов Гиннесса" дог Фредди попал в 2016 году. Тогда же пес прославился на весь мир и стал любимцем миллионов людей в разных странах.
Стоит отметить, что Фредди все-таки не был самым высоким псом в мире. Таким он считался при жизни. А вот предыдущий рекордсмен, также, к сожалению, покойный, проживал в штате Мичиган. Пес по кличке Зевс имел рост 111,8 см (в холке).
Ранее "Комментарии" сообщали о смерти еще одного рекордсмена Гиннесса — самого крупного в мире мальчика, который проживал в России.
Также на портале можно узнать, какой музыкальный коллектив установил мировой рекорд, создав клип продолжительностью 178 дней.
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