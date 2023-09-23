Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ: о чем шла речь

Все время, как продолжалась российско-украинская война британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля относительно глобальной безопасности. Эти переговоры нигде и никем не афишировались, их темы также не разглашались. Как передает портал "Комментарии". Об этом пишет "Sky News".

Великобритания. Фото: Getty Images

Отмечается, тайные встречи происходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Обсуждения касались проблем безопасности, которые влияют на Британию, а также международное общество, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.

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Ссылаясь на газету І, отмечается, что Британия не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, который участвовал в некоторых из этих встреч.

"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", — добавил он.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития сообщил газете И о том, что встречи с официальными лицами якобы действительно происходили, однако только тогда, когда они были "абсолютно необходимыми". В частности он отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины.

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