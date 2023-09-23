logo

BTC/USD

26570.53

ETH/USD

1592.25

LTC/USD

64.81

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ: о чем шла речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ: о чем шла речь

Тайные встречи происходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий

сегодня, 13:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все время, как продолжалась российско-украинская война британские чиновники вели дипломатические переговоры с представителями Кремля относительно глобальной безопасности. Эти переговоры нигде и никем не афишировались, их темы также не разглашались. Как передает портал "Комментарии". Об этом пишет "Sky News".

Великобритания больше года проводила секретные переговоры с РФ: о чем шла речь

Великобритания. Фото: Getty Images

Отмечается, тайные встречи происходили в разных местах, таких как Вена или Нью-Йорк, в рамках закулисных дипломатических усилий. Обсуждения касались проблем безопасности, которые влияют на Британию, а также международное общество, включая дефицит зерна и ядерную безопасность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ссылаясь на газету І, отмечается, что Британия не вела никаких активных мирных переговоров, которые были бы направлены на дипломатическое урегулирование войны на территории Украины. Информацию также подтвердил высокопоставленный британский дипломат, который участвовал в некоторых из этих встреч.

"Мы поддерживаем контакт и считаем, что очень важно поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы никоим образом не делим части страны и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", — добавил он.

Представитель Министерства иностранных дел, Содружества и развития сообщил газете И о том, что встречи с официальными лицами якобы действительно происходили, однако только тогда, когда они были "абсолютно необходимыми". В частности он отверг любые утверждения о том, что дискуссии касались переговоров о прекращении войны на территории Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — как реагировать Украине на призывы начать переговоры – на что надеется Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fire-at-russian-oil-tank-ukrainian-forces-close-in-on-supply-road-into-key-battleground-zelenskyy-accuses-moscow-of-genocid-12541713?postid=6475145#liveblog-body
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!