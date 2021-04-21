Великобритания создает таблетки от COVID-19 - подробности

Британские ученые начали разрабатывать таблетки, которые будут лечить от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.

Таблетки от коронавируса создадут в Великобритании - детали. Фото: neboley.dp.ua

Лекарства можно будет использовать для лечения коронавируса в домашних условиях. Согласно словам Бориса Джонсона, препараты будут доступны для граждан уже осенью. Лекарства смогут помочь побороть ожидаемую третью волну коронавирусной болезни.

Сейчас идет поиск целевой группы, которая примет участие в предстоящих испытаниях нового препарата.

Борис Джонсон также подчеркнул целесообразность и своевременность препарата, поскольку за рубежом наблюдается обострение ситуации с COVID-19.



"Мы должны, насколько это возможно, научиться жить с этой болезнью, как мы живем с другими болезнями", — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Борис Джонсон считает, что данные противовирусные таблетки могут стать третьим методом защиты, наряду с прививками, включая бустерные прививки, и массовыми испытаниями.

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