Великобритания создает таблетки от COVID-19 - подробности

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Кириєнко Анна
Британские ученые начали разрабатывать таблетки, которые будут лечить от COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC News.
Таблетки от коронавируса создадут в Великобритании - детали. Фото: neboley.dp.ua
Лекарства можно будет использовать для лечения коронавируса в домашних условиях. Согласно словам Бориса Джонсона, препараты будут доступны для граждан уже осенью. Лекарства смогут помочь побороть ожидаемую третью волну коронавирусной болезни.
Сейчас идет поиск целевой группы, которая примет участие в предстоящих испытаниях нового препарата.
Борис Джонсон также подчеркнул целесообразность и своевременность препарата, поскольку за рубежом наблюдается обострение ситуации с COVID-19.
Борис Джонсон считает, что данные противовирусные таблетки могут стать третьим методом защиты, наряду с прививками, включая бустерные прививки, и массовыми испытаниями.
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