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Великобритания уже не против возвращения РФ в состав G7: что известно

Дональд Трамп считает, что исключение России из "Большой семерки" было ошибкой, поэтому он выразил желание вернуть страну в этот клуб высокоразвитых государств.

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

В рамках мирных переговоров, направленных на завершение войны в Украине, России могут прекратить международную изоляцию, и она может быть снова принята в G7, отметил министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис.

Великобритания уже не против возвращения РФ в состав G7: что известно

Фото: из открытых источников

В интервью изданию The Times он уточнил, что британский премьер-министр Кир Стармер во время своего визита в Вашингтон обсудил с президентом США возможность применения стратегии "кнута и пряника" в отношении России, чтобы убедить Москву остановить боевые действия.

"Этот вопрос будет рассмотрен с международными партнерами, и, безусловно, он станет предметом обсуждения, когда война в Украине будет завершена", — добавил Джарвис.

"Будут проведены многочисленные переговоры с международными союзниками, и премьер-министр, я уверен, обсудит ряд вопросов по России и Украине", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает, что исключение России из "Большой семерки" было ошибкой, поэтому он выразил желание вернуть страну в этот клуб высокоразвитых государств. Эту идею Трамп озвучил еще во время первого срока, но тогда она не нашла широкой поддержки.

Портал "Комментарии" писал, что страны G7 оказались на грани невозможности достичь согласия относительно совместного заявления, приуроченного к трехлетию начала полномасштабной войны России против Украины. Это усугубляет разногласия между США и их союзниками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Отмечается, что дипломаты из разных стран уже несколько дней пытаются добиться компромисса. США выступили против формулировки, осуждающей Россию за агрессию, похожую на предварительные заявления G7.



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Источник: https://www.thetimes.com/article/bbef6065-1754-41ff-ac0d-cd81f21d0a04
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