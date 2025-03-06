Внук Черчилля резко критикует Трампа из-за его действий в отношении Украины

Внук Уинстона Черчилля сэр Николас Сомс резко прокомментировал действия администрации Дональда Трампа по поводу войны в Украине и отношений с европейскими лидерами. По его словам, "люди президента США презирают Европу", а решение Трампа "полная ерунда". Также Сомс признался, что ему неприятно, что Трамп поставил бюст его деда в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает The Independent, сэр Николас Сомс критиковал поведение Дональда Трампа и его администрации во время заседаний специального комитета по иностранным делам и обороне. 77-летний внук Черчилля считает, что отношения между Великобританией и США "больше не будут такими, как были".

"Потому что они этого не хотят. Я не думаю, что они этого хотят. Люди Дональда Трампа действительно презирают Европу", — сказал Сомс.

Сэр Сомс также раскритиковал решение Трампа вернуть бюст Уинстона Черчилля в Овальный кабинет. Внук бывшего премьер-министра Великобритании во времена Второй мировой войны назвал решения президента США "ужасно нелепым" и "полной ерундой".

Заявления Сомса появились после скандального визита Зеленского в Белый дом, а также заявлений вице-президента США Джей Ди Венса, который назвал Великобританию "некой случайной страной, которая не воевала 30 или 40 лет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа назвали истинную причину остановки военной помощи Украине. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, это способ склонить Украину к переговорам, что активно ищет администрация Трампа.

Также "Комментарии" писали о президенте Панамы, который прямо говорит: Трамп соврал.