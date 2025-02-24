Война продолжается: Британия решилась на важное решение против российских олигархов

Британия собирается запретить въезд российским олигархам, которые связаны с Кремлем, в рамках нового пакета санкций, приуроченного к трехлетию полномасштабного вторжения России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".

Великобритания. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что ограничения не позволят кремлевской элите въезжать на территорию Великобритании на неопределенный срок. К этой группе лиц британское правительство относит тех, кто оказывал поддержку или обязан своему богатству режиму российского диктатора Владимира Путина, а также люди, которые имеют доступ к высшим эшелонам власти в Москве.

В издании поделились, что Министерство иностранных дел Великобритании представит новый пакет санкций против России уже сегодня, 24 февраля.

Государственный министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис рассказал журналистам, что новый пакет ограничений не только окажет дополнительное давление на Россию, российскую элиту и режим Путина, но и укрепит национальную безопасность Соединенного Королевства. По его словам, российские олигархи "не те люди, которые приезжают в страну, чтобы делать хорошие вещи".

В издании подчеркнули, что этот шаг со стороны британского правительства происходит на фоне шквала дипломатической активности западных союзников Украины, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на проведении мирных переговоров с Россией без непосредственного участия Киева.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 23 февраля выступили перед саммитом, чтобы выразить поддержку Украине, напомнили в издании. Они договорились продемонстрировать "единое лидерство в поддержке Украины перед лицом российской агрессии", а уже сегодня Макрон собирается встретиться с Трампом.

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