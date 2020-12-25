Воздух за 33 доллара: британская компания удивила товаром

Британская компания My Baggage, занимающаяся доставкой багажа, решила удивить своих клиентов и запустила в продажу бутылки со свежим воздухом.

в Британии начали продавать свежий воздух (фото из открытых источников)

Известно, что компания работает на рынке уже 11 лет и ее услугами чаще всего пользуются студенты, эмигранты, спортивные команды, выезжающие за границу. Недавно предприятие выпустило свою новинку — бутылки со свежим воздухом из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, чтобы граждане, живущие за пределами страны, могли насладиться воздухом дома.

Приобрести бутылку 0,5 л можно за 33 доллара (около 936 гривен). Также компания готова выполнить спецзаказ для клиентов премиум-класса, который заключается в том, чтобы "получить" свежий воздух из любой другой страны. Помимо этого, компания My Baggage выпускает бутилированные ароматы и запахи, например, "воздух лондонского метро" или "запах ресторана Fish and Chip" и т.д.

Напомним, что продажей воздуха занимается не только эта компания. Житель Великобритании Дорсет Лео Де Вотс также решил делиться с людьми свежим воздухом и продает его в баночках по 100 долларов за штуку. Вместе с товарищами он организовал "воздушную ферму" и раскручивает свой товар в сети. К слову, покупателей у него хватает, особенно из Китая, Индии и Таиланда — самых "грязных" стран мира.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что согласно отчету State of Global Air, загрязнение воздуха в прошлом году привело к преждевременной смерти почти полумиллиона младенцев из разных стран в течение первого месяца их жизни. Загрязненный воздух негативно влияет на развитие плода в утробе и приводит к тому, что дети рождаются недоношенными или с критически низким весом.

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