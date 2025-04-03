Российская оперная певица и поклонница Путина Анна Нетребко возвращается в Лондонскую Королевскую оперу после шестилетнего перерыва. Она откроет сезон 2025-2026 годов в новой постановке "Тоски" Джакомо Пуччини.

Анна Нетребко

Известно, что с 11 по 21 сентября Нетребко примет участие в четырех спектаклях, которые пройдут в режиссерском чтении Оливера Мирса. События спектакля будут разворачиваться в современном, охваченном войной Риме. Вместе с ней на сцену выйдут оперные исполнители Фредди де Томмазо и Джеральд Финли.

Кроме того, российская оперная певица должна появиться в четырех спектаклях "Турандот" в декабре 2025 года, а также даст сольный концерт 24 июня 2026 года.

При этом известно, что последнее выступление Нетребко в Ковент-Гардене состоялось в апреле 2019 года, когда она исполнила партию в опере Джузеппе Верди "Сила судьбы". Запланированные на январь 2022 года выступления в Набукко были отменены из-за ограничений на въезд в Европу.

Анна Нетребко – уроженка России, обладательница титула "народная артистка РФ" и гражданка Австрии с 2006 года. Она живет в Вене и входит в базу Миротворец.

В 2014 году певица передала миллион рублей в поддержку оперного театра в Донецке, когда город уже был оккупирован русскими войсками. Она также фотографировалась с бывшим депутатом Олегом Царевым, держа знамя пророссийских боевиков.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Метрополитен-опера в Нью-Йорке расторгла контракт с Нетребко из-за ее отказа публично отмежеваться от Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Британии не понимают, почему власти до сих пор не запретили россиянам приезжать в страну. Там отмечают, что среди туристов могут быть шпионы.



