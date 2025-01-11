Вслед за США Британия тоже вводит мощные санкции против РФ: детали

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Кравцев Сергей
Великобритания вслед за США ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов — компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте британского правительства.
Великобритания. Фото: из открытых источников
Отмечается, что эти энергетические компании производят более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около 23 миллиардов долларов в год. При этом доходы от этих двух компаний "наполняют военный сундук Путина и поддерживают войну".
В Лондоне напоминают, что доходы от нефти являются жизненно важными для российской военной экономики, они составляют примерно четверть всего российского бюджета в 2023 году. После введения санкций в отношении этих компаний способность России получать доходы от продажи энергоносителей будет значительно ограничена, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.
По его мнению, борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства России — "и каждый рубль, который мы отберем у Путина, поможет спасти украинские жизни".
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