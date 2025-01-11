Вслед за США Британия тоже вводит мощные санкции против РФ: детали

Великобритания вслед за США ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов — компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается на сайте британского правительства.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Отмечается, что эти энергетические компании производят более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около 23 миллиардов долларов в год. При этом доходы от этих двух компаний "наполняют военный сундук Путина и поддерживают войну".

"Поддержание безопасности страны является первоочередной задачей этого правительства и является неотъемлемой частью Плана изменений премьер-министра. Каждый удар, который мы наносим российским нефтяным доходам, является еще одним шагом к справедливому и устойчивому миру в Украине, а также шагом к безопасности и процветанию в Великобритании и за ее пределами", — говорится в сообщении.

В Лондоне напоминают, что доходы от нефти являются жизненно важными для российской военной экономики, они составляют примерно четверть всего российского бюджета в 2023 году. После введения санкций в отношении этих компаний способность России получать доходы от продажи энергоносителей будет значительно ограничена, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

"Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим доходам от нефти поставить под угрозу жизнь украинцев, а также не позволим России продолжать наполнять свою казну, поскольку она продолжает угрожать нашей коллективной безопасности", – отметил топ-дипломат Великобритании.

По его мнению, борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства России — "и каждый рубль, который мы отберем у Путина, поможет спасти украинские жизни".

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками в Соединенных Штатах, чтобы помешать Путину и его варварской войне", — пообещал Лемми.

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