logo

BTC/USD

84340.11

ETH/USD

1593.17

LTC/USD

74.77

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания "Вызывает отвращение": в Лондоне взорвались критикой в адрес Трампа из-за реакции на удар по Сумам
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вызывает отвращение": в Лондоне взорвались критикой в адрес Трампа из-за реакции на удар по Сумам

Президент США неоднозначно отреагировал на очередное преступление Путина

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс жестко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его двусмысленную реакцию на недавний ракетный обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 мирных украинцев. Как сообщает The Telegraph, Шаппс отметил, что избегание прямого обвинения Путина со стороны президента США деморализует союзников демократического мира.

"Вызывает отвращение": в Лондоне взорвались критикой в адрес Трампа из-за реакции на удар по Сумам

Фото: из открытых источников

"Я просто шокирован. Невозможно спокойно воспринимать, что человек, претендующий на лидерство в свободном мире, не способен четко назвать агрессора, убивающего своих оппонентов и вторгающегося в независимое государство", — сказал Шаппс в эфире подкаста One Decision.

Он подчеркнул, что подобная моральная нечеткость размывает глобальную позицию демократий и открывает двери для манипуляций.

"Это уже похоже на "серую пропаганду" — нечто, что мы обычно слышим не от западных лидеров, а от террористических организаций типа ИРА", — добавил он.

Шаппс также предположил, что обещание Трампа "остановить войну" — это не что иное, как форма умиротворения Кремля, только стимулирующая авторитарных лидеров к новым агрессивным шагам.

"Если один диктатор не несет никаких последствий, почему другой не пойдет по тому же пути? Если Трамп действительно хочет избежать китайского вторжения в Тайвань, он лишь повышает риски, проявляя слабость перед Россией", — подчеркнул Шаппс.

Портал "Комментарии" ранее писал, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обратился в суд с требованием заблокировать таможенные тарифы президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп создал хаос, вредящий американцам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости