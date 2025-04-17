Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс жестко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его двусмысленную реакцию на недавний ракетный обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 мирных украинцев. Как сообщает The Telegraph, Шаппс отметил, что избегание прямого обвинения Путина со стороны президента США деморализует союзников демократического мира.
Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что подобная моральная нечеткость размывает глобальную позицию демократий и открывает двери для манипуляций.
Шаппс также предположил, что обещание Трампа "остановить войну" — это не что иное, как форма умиротворения Кремля, только стимулирующая авторитарных лидеров к новым агрессивным шагам.
"Если один диктатор не несет никаких последствий, почему другой не пойдет по тому же пути? Если Трамп действительно хочет избежать китайского вторжения в Тайвань, он лишь повышает риски, проявляя слабость перед Россией", — подчеркнул Шаппс.
Портал "Комментарии" ранее писал, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обратился в суд с требованием заблокировать таможенные тарифы президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп создал хаос, вредящий американцам.
Новости