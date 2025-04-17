"Вызывает отвращение": в Лондоне взорвались критикой в адрес Трампа из-за реакции на удар по Сумам

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс жестко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его двусмысленную реакцию на недавний ракетный обстрел Сум, в результате которого погибли более 30 мирных украинцев. Как сообщает The Telegraph, Шаппс отметил, что избегание прямого обвинения Путина со стороны президента США деморализует союзников демократического мира.

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"Я просто шокирован. Невозможно спокойно воспринимать, что человек, претендующий на лидерство в свободном мире, не способен четко назвать агрессора, убивающего своих оппонентов и вторгающегося в независимое государство", — сказал Шаппс в эфире подкаста One Decision.

Он подчеркнул, что подобная моральная нечеткость размывает глобальную позицию демократий и открывает двери для манипуляций.

"Это уже похоже на "серую пропаганду" — нечто, что мы обычно слышим не от западных лидеров, а от террористических организаций типа ИРА", — добавил он.

Шаппс также предположил, что обещание Трампа "остановить войну" — это не что иное, как форма умиротворения Кремля, только стимулирующая авторитарных лидеров к новым агрессивным шагам.

"Если один диктатор не несет никаких последствий, почему другой не пойдет по тому же пути? Если Трамп действительно хочет избежать китайского вторжения в Тайвань, он лишь повышает риски, проявляя слабость перед Россией", — подчеркнул Шаппс.

Портал "Комментарии" ранее писал, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обратился в суд с требованием заблокировать таможенные тарифы президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп создал хаос, вредящий американцам.