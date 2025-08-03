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"Я чувствовал себя виноватым": британский министр признался в провале по поводу ссоры Зеленского и Трампа

Глава МИД Британии заявил, что чувствовал себя виновным из-за ссоры Зеленского и Трампа

3 августа 2025, 11:00
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Slava Kot

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми признался, что чувствовал вину из-за неожиданного напряженного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в Белом доме в конце февраля.

"Я чувствовал себя виноватым": британский министр признался в провале по поводу ссоры Зеленского и Трампа

Зеленский и Трамп в Белом доме. Фото: 24 Канал

Дэвид Лемми в интервью британскому изданию The Guardian рассказал, что инцидент между украинским и американским лидерами в Овальном кабинете был для многих неожиданностью. Украинская делегация получила приглашение на встречу в Вашингтоне в последний момент, и британская сторона, которая готовилась к переговорам с Трампом, не успела оказать надлежащую поддержку Киеву.

"Если быть честным, я подумал, почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к этой встрече? Я был слишком суров к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым", — сказал Лемми.

Однако, по словам Лемми, ситуацию удалось частично уравновесить благодаря визиту Владимира Зеленского в Лондон после инцидента в Вашингтоне. Британский премьер Кир Стармер пригласил украинского президента в Британию после скандала с Трампом.

Лемми вспомнил момент на Даунинг-стрит, когда оба лидера встретились и тепло обнялись. По его словам, этот жест стал символом дипломатического единства и поддержки.

"Эти объятия (Зеленского) с Киром – я до сих пор очень эмоционален, когда вспоминаю об этом – был моментом, когда весь мир вздохнул с облегчением", – говорит Лемми.

Министр подчеркнул, что сцена у резиденции британского премьера стала воплощением нового внешнеполитического курса Лондона, а именно строить мосты и быть посредником, который укрепит связи между демократическими партнерами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал истинную причину, спровоцировавшую спор с Трампом в Белом доме.

Также "Комментарии" писали, что венгерский лидер Виктор Орбан похвалил Трампа после ссоры с Зеленским.



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Источник: https://www.theguardian.com/politics/2025/aug/02/david-lammy-interview-gaza-israel-trump
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