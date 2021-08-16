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Главная Новости Мир Великобритания Зачем в Великобритании предлагают комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса
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Зачем в Великобритании предлагают комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса

Правительство Великобритании еще не одобрило эти эксперименты

16 августа 2021, 16:30
Автор:

Хмільовська Інна

С целью сделать вакцинацию более удобной, врачи предлагают вакцины от гриппа и коронавируса смешать в одну инъекцию. С таким предложением выступил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) доктор Мэтью Дюшарс, передает Daily Mail.

Зачем в Великобритании предлагают комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса

Вакцина от коронавируса, фото из открытых источников

По словам доктора, центр уже приступил к изучению возможности комбинировать препараты. Пока не ясно, какие последствия может иметь подобный эксперимент

"Это сэкономит много времени, и будет намного удобнее сделать всего один укол", — заявил Дюшарс.

Он также подчеркнул, что если людям придется делать больше двух уколов сезонных вакцин за раз, то объединить их все в один будет намного удобнее для всех. Пока правительство Великобритании не одобрило эти эксперименты.

Источники в Уайтхолле сообщили, что этой осенью планируется одновременное введение вакцины против Covid и вакцины от гриппа в разные руки.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Moderna или Pfizer: ученые сказали, какая вакцина лучше защитит от заражения штаммом "Дельта". Ученые увидели, что эффективность вакцины Moderna против заражения коронавирусом упала с 86% в начале 2021 года до 76% в июле. Эффективность Pfizer-BioNTech еще ниже – с 76% до 42%.

Несмотря на некоторые ограничения исследований, у привитых двумя дозами вакцины Moderna риски заразиться штаммом "Дельта" и другими мутациями коронавируса в два рази ниже по сравнению с Pfizer. Обе вакцины надежно защищают от тяжелого течения коронавирусной болезни и не доводят до госпитализации: Moderna — в 92% случаев, а Pfizer — в 85%.

Но стоит отметить, что это лишь предварительные данные, которые не подтверждены оценками экспертов. Поэтому их нельзя использовать в качестве клинических показаний.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", врач рассказала, когда вакцинация от коронавируса может быть опаснаРуководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук заявила, что не стоит вводить вторую дозу вакцины от коронавируса, которая имеет отличимый от первой тип производства. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9897349/Coronavirus-flu-vaccines-COMBINED-winter.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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