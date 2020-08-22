Закон один для всех: шотландский фермер поставил на место Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон без разрешения разбил свою палатку на фермерском поле во время своего шотландского отпуска. Кроме того, его обвинили в разжигании костра во время отпуска в Хайленде с 32-летней невестой Кэрри Саймондс и их четырехмесячным сыном Уилфредом. Об этом сообщает издание Mirror.

Разгневанный землевладелец Кенни Кэмерон рассказал, как пара установила свою палатку-колокольчик на его территории, очевидно полагая, что 20-акровое поле было частью их арендованного прибрежного коттеджа, из которого открывается вид на острова Рона и Раасай. Фермер также заявил, что политик и его семья использовали стулья, чтобы перелезть через проволочный забор.

ФОТО: Business FM

Фермер Кэмерон заявил изданию MailOnline: "Господин Джонсон призван возглавить страну, но он подает плохой пример. Обычно, если люди хотят войти на огороженную территорию, они сначала спрашивают разрешения, но меня вообще не спрашивали".



Впрочем, конфликт был быстро улажен. Охранники Джонсона принесли Кэмерону извинения, объяснив, что и они, и премьер решили, что его участок является частью коттеджа. Они разобрали палатку и убрали мусор с территории. Фермер признал, что не является сторонником политики Джонсона и выступает за независимость Шотландии, однако ему приятно, что премьер-министр приезжал со своей семьей в этот спокойный и тихий район.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Бразилии опозорился на встрече с работниками электростанции.



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