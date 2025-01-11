Запад снова отступает от Украины, об этом решении никто не говорит: Джонсон встревожил заявлением

Достичь долгосрочного мира в Украине невозможно без предоставления Украине членства в НАТО, заявил в интервью Delfi бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон

По его словам, до полномасштабного вторжения России в Украину Киев не мог рассчитывать на членство в Альянсе. При этом он раскрыл, кто выступал против того, чтобы принять Украину в НАТО.

"Реальность была такова, что французы были очень против, немцы были очень против, не говоря уже об венграм и других", — сказал Джонсон.

То есть, по его словам, членство Украины в НАТО даже не стояло в повестке дня. Исходя из этого, добавил Джонсон, Киев не пригласили стать членом Альянса.

"Но парадокс в том, что вторжение Путина, его варварское решение сделать это, теперь, по моему мнению, сделало это моральным и стратегическим императивом", — отметил Джонсон.

Впрочем, он все же признался, что членство Украины в НАТО активно не обсуждается и это проблема.

"Я не слышу, чтобы кто-то говорил, что когда эта катастрофа закончится, решением должно стать членство Украины в НАТО. Люди перестали об этом говорить. И я думаю, что это большая, большая потеря, потому что Запад снова отступает", — подытожил Джонсон. .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что вступление Украины в НАТО избранный президент США Дональд Трамп выставил на торги с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, по мнению экспертов, даже несмотря на такую позицию Трампа Украина и дальше должна настаивать на праве вступления в НАТО, и тогда это произойдет при первом удобном геополитическом случае. По их мнению, ключевым вопросом на предстоящих переговорах с США должны стать гарантии безопасности вне НАТО. Это, прежде всего, поставки оружия и прямые соглашения с отдельными странами НАТО, включая США.



