Женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса

В одной из больниц Великобритании, женщина родила двух малышей, находясь в искусственной коме из-за коронавирусной инфекции.

фото: pixabay.com

Пациентка рассказала, что дома ей стало плохо и ее забрала "скорая" помощь. Дальше она ничего не помнит, потому что попала в реанимацию, и врачи ввели ее в искусственную кому. Это случилось, когда женщина была на 7 месяце беременности. В таком состоянии она провела почти месяц. И пока она была без сознания, врачи сделали ей кесарево сечение. Один малыш весил 760 г, а второй — 850, но несмотря на то, что они родились преждевременно, оба здоровы.

Женщина проснулась спустя 2 недели после родов и взглянув на живот сильно испугалась того, что ее дети не выжили. Но медсестра показала ей фотографию малышей и рассказала об их состоянии.

Новоиспеченная мама призналась, что, находясь без сознания она видела кошмары и очень переживала за свою семью. Но сейчас она здорова и вместе со своими детьми и мужем вернулась домой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачам удалось спасти жизнь туристу, чье сердце не билось в течение 45 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!