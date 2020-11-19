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Главная Новости Мир Великобритания Женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса
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Женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса

Несмотря на то, что малыши родились преждевременно, оба здоровы

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В одной из больниц Великобритании, женщина родила двух малышей, находясь в искусственной коме из-за коронавирусной инфекции.

Женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса

фото: pixabay.com

Пациентка рассказала, что дома ей стало плохо и ее забрала "скорая" помощь. Дальше она ничего не помнит, потому что попала в реанимацию, и врачи ввели ее в искусственную кому. Это случилось, когда женщина была на 7 месяце беременности. В таком состоянии она провела почти месяц. И пока она была без сознания, врачи сделали ей кесарево сечение. Один малыш весил 760 г, а второй — 850, но несмотря на то, что они родились преждевременно, оба здоровы. 

Женщина проснулась спустя 2 недели после родов и взглянув на живот сильно испугалась того, что ее дети не выжили. Но медсестра показала ей фотографию малышей и рассказала об их состоянии.

Новоиспеченная мама призналась, что, находясь без сознания она видела кошмары и очень переживала за свою семью. Но сейчас она здорова и вместе со своими детьми и мужем вернулась домой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачам удалось спасти жизнь туристу, чье сердце не билось в течение 45 минут.


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Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/nov/19/miracle-hospital-consultant-gives-birth-to-twins-while-in-coronavirus-coma
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