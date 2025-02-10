Действительно ли готовится вторжение в Канаду: советник Трампа сделал заявление

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Кравцев Сергей
В последнее время в СМИ много обсуждений на тему планов Дональда Трампа относительно Канады, которую новый американский лидер уже называет 51-м штатом США. При этом советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что он считает, что президент не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду". Как передает портал "Комментарии", свое мнение он озвучил в интервью телеканалу "NBC News".
Армия США. Фото: из открытых источников
Заявление Уолца прозвучало после многочисленных сообщений о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на закрытой встрече бизнес-лидеров, что администрация Трампа "продолжает говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом".
Уолц отметил, что многие канадцы были бы не против присоединиться к США.
Уолц также добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".
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