Действительно ли готовится вторжение в Канаду: советник Трампа сделал заявление

В последнее время в СМИ много обсуждений на тему планов Дональда Трампа относительно Канады, которую новый американский лидер уже называет 51-м штатом США. При этом советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц заявил, что он считает, что президент не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду". Как передает портал "Комментарии", свое мнение он озвучил в интервью телеканалу "NBC News".

Армия США. Фото: из открытых источников

Заявление Уолца прозвучало после многочисленных сообщений о том, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил на закрытой встрече бизнес-лидеров, что администрация Трампа "продолжает говорить о том, чтобы поглотить нас и сделать 51-м штатом".

Уолц отметил, что многие канадцы были бы не против присоединиться к США.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах", – сказал он в ответ на вопрос о возможных намерениях Трампа о вторжении в Канаду.

Уолц также добавил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала", – сказал Уолц, добавив, что "это то, что мы хотим сделать".

"И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария – где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы – и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа".

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