Трамп передумал вводить супер-пошлины на смартфоны и вот эту технику

Администрация Дональда Трампа освободила смартфоны, компьютеры и другую электронику от действия новых "зеркальных" пошлин, что потенциально обезопасит потребителей от роста цен и станет выгодным шагом для таких гигантов, как Apple и Samsung, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп

Как отмечено в документах, обнародованных поздно вечером в пятницу Таможенной и пограничной службой США, из перечня товаров, на которые налагаются пошлины, был изъят ряд электронных устройств. В частности, они не подпадают под 125% тариф на китайскую продукцию и базовый 10% глобальный тариф, который распространяется на импорт из большинства других стран.

В товары, которые не будут облагаться пошлинами, входят смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, процессоры и модули памяти — то есть продукция, которую в большинстве своем не производят в США, а отладка внутреннего производства потребовала бы многих лет.

Также исключение касается оборудования для производства микросхем, что важно для таких компаний, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., объявившей о масштабных инвестициях в американские мощности, а также для других игроков рынка микроэлектроники.

Впрочем, это таможенное снисхождение может оказаться временным. Исключения базируются на первоначальном распоряжении, что не позволяет дополнительным тарифам накладываться поверх уже действующих. Это может свидетельствовать о намерении ввести новые, но менее жесткие пошлины — в частности, для Китая.

Отдельное внимание привлекает освобождение от пошлин для полупроводников – отрасли, для которой Трамп неоднократно обещал ввести отдельные тарифы. Хотя пока это не реализовано, нынешние исключения могут являться частью этой инициативы. На сегодняшний день отраслевые тарифы администрации Трампа составляют 25%, но уровень новых пошлин для микросхем и сопутствующей продукции пока неизвестен.

В Белом доме пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что технический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для перевозки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона, в Соединенные Штаты из Индии после того, как он увеличил там производство, пытаясь преодолеть тарифы президента США Дональда Трампа.



