Банды фламинго уничтожили 90% урожая в Италии: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На северо-востоке Италии, в провинции Феррара, где традиционно выращивают рис для культового блюда рисотто, появилась неожиданная проблема – на поля массово прилетели фламинго.
в Италии фламинго уничтожают рисовые поля
Эти экзотические птицы не едят рис, но, роя дно в поисках пищи — водорослей, насекомых и моллюсков — повреждают почву и корни растений. Из-за этого урожаи уничтожаются практически полностью.
Как реагируют селяне:
Фермеры пытаются отпугнуть птиц любыми способами – днем и ночью. Они ездят по полям на авто, топают кастрюлями, ставят газовые пушки. Но это почти не помогает – фламинго просто перелетают на другое поле.
Почему фламинго там появились:
Ранее фламинго жили в Испании, но из-за сильной засухи и изменения климата они массово переместились в более северные регионы Европы.
Что предлагают экологи:
Чтобы избежать конфликта между сельским хозяйством и природой, эксперты предлагают:
Проблема уже повлияла на экономику региона. Рис для рисотто – одна из ключевых сельскохозяйственных культур здесь, а от его экспорта зависят тысячи рабочих мест.
Фламинго стали новым "вредителем" для фермеров, но пока государство не вмешивается, конфликт между сельхозпроизводителями и природой только обостряется.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить Украине новый пакет военной помощи. Это может стать первым таким решением с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.