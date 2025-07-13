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Банды фламинго уничтожили 90% урожая в Италии: что произошло

Фламинго против рисотто: в Италии птицы уничтожают рисовые поля, и фермеры бьют тревогу

13 июля 2025, 13:58
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Ткачова Марія

На северо-востоке Италии, в провинции Феррара, где традиционно выращивают рис для культового блюда рисотто, появилась неожиданная проблема – на поля массово прилетели фламинго.

Банды фламинго уничтожили 90% урожая в Италии: что произошло

в Италии фламинго уничтожают рисовые поля

Эти экзотические птицы не едят рис, но, роя дно в поисках пищи — водорослей, насекомых и моллюсков — повреждают почву и корни растений. Из-за этого урожаи уничтожаются практически полностью.

Как реагируют селяне:

Фермеры пытаются отпугнуть птиц любыми способами – днем и ночью. Они ездят по полям на авто, топают кастрюлями, ставят газовые пушки. Но это почти не помогает – фламинго просто перелетают на другое поле.

Почему фламинго там появились:

Ранее фламинго жили в Испании, но из-за сильной засухи и изменения климата они массово переместились в более северные регионы Европы.

Что предлагают экологи:

Чтобы избежать конфликта между сельским хозяйством и природой, эксперты предлагают:

  • снизить уровень воды на полях (с 30 см до 5–10 см), что сделает их менее привлекательными для фламинго;
  • посадить вокруг рисовых террас кусты или деревья, которые будут закрывать поля зрения птиц;
  • создать альтернативные места для поселения фламинго вблизи.

Проблема уже повлияла на экономику региона. Рис для рисотто – одна из ключевых сельскохозяйственных культур здесь, а от его экспорта зависят тысячи рабочих мест.

Фламинго стали новым "вредителем" для фермеров, но пока государство не вмешивается, конфликт между сельхозпроизводителями и природой только обостряется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить Украине новый пакет военной помощи. Это может стать первым таким решением с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.



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Источник: https://www.washingtontimes.com/news/2025/jul/10/flamingos-stirring-trouble-ravaging-rice-risotto-northeastern-italy/
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