Чуда не произошло: в Италии высказались, есть ли смысл теперь продолжать поддержку Украины

Кто бы что ни говорил и на кого бы не надеялся, но простого решения войны РФ против Украины просто не существует. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет ANSA.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Италии в ходе выступления отметил необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.

"Простого или немедленного решения не появилось. Наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые неизбирательно поражают военные и гражданские цели в Украине", – сказал глава итальянского оборонного ведомства.

По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".

В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.

"Президент (Украины Владимир — ред.) Зеленский хотел бы мира, но для этого нужны двое", — сказал президента США, имея ввиду Путина.

Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.



