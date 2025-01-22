Чуда не произошло: в Италии высказались, есть ли смысл теперь продолжать поддержку Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кто бы что ни говорил и на кого бы не надеялся, но простого решения войны РФ против Украины просто не существует. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время слушаний в Сенате о продлении военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет ANSA.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны Италии в ходе выступления отметил необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы создать необходимые условия для прекращения огня.
По его словам, итальянское правительство думает о том, "чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы, наконец, создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения длительного мира".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине. Об этом он заявил, выступая в Белом доме, сообщает "Bloomberg".
В ходе выступления Дональд Трамп добавил, что скоро поговорит с Владимиром Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет.
Трамп также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.
Новости