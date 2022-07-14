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Драги заявил, что уходит с поста премьер-министра Италии: подробности

Драги занял пост главы Совета министров Италии с февраля 2021 года

сегодня, 21:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава итальянского правительства Марио Драги сообщил, что подает в отставку. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Аnsa.it.

Драги заявил, что уходит с поста премьер-министра Италии: подробности

Марио Драги (фото из открытых источников)

Также итальянский политик на заседании Совета министров заявил, что передаст соответствующее заявление президенту страны Серджо Маттарелли.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", — говорится в сообщении Драги.

Известно, что Марио Драги занял этот пост с февраля 2021 года. Политик пережил вотум недоверия в итальянском сенате. Но дальнейшая работа его команды была под вопросом из-за бойкота в голосовании ключевым союзником его коалиции — Движением 5 звезд. Депутаты Движения 5 звезд заявили, что не будут голосовать из-за частей законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

Напомним, что "Комментарии" информировали, СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. На публике лидеры Европейского Союза Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, которые 16 июня были с официальным визитом в Киеве, заявили, что полностью поддерживают Украину в войне против России, а также готовы поддержать интеграционные намерения Киева. Но, как и ожидалось, не обошлось без скрытой цели визита. За закрытыми дверями лидеры Франции, Германии и Италии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждали этого пойти на переговоры с Путиным. Макрон, Драги, Шольц поддержали стремление Украины получить статус кандидатов в члены Европейского Союза, но потребовали от президента Украины сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это было главное условие, что Украина получит статус кандидата в ЕС.




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Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/07/14/dl-aiuti-in-senato-m5s-non-vota.-crisi-di-governo-a-un-passo_cd9a1927-8898-47fb-909c-cc503acc580e.html
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