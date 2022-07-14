Драги заявил, что уходит с поста премьер-министра Италии: подробности

Глава итальянского правительства Марио Драги сообщил, что подает в отставку. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Аnsa.it.

Марио Драги (фото из открытых источников)

Также итальянский политик на заседании Совета министров заявил, что передаст соответствующее заявление президенту страны Серджо Маттарелли.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", — говорится в сообщении Драги.

Известно, что Марио Драги занял этот пост с февраля 2021 года. Политик пережил вотум недоверия в итальянском сенате. Но дальнейшая работа его команды была под вопросом из-за бойкота в голосовании ключевым союзником его коалиции — Движением 5 звезд. Депутаты Движения 5 звезд заявили, что не будут голосовать из-за частей законопроекта об облегчении стремительного роста цен на энергоносители, с которым был связан вотум доверия.

Напомним, что "Комментарии" информировали, СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями. На публике лидеры Европейского Союза Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, которые 16 июня были с официальным визитом в Киеве, заявили, что полностью поддерживают Украину в войне против России, а также готовы поддержать интеграционные намерения Киева. Но, как и ожидалось, не обошлось без скрытой цели визита. За закрытыми дверями лидеры Франции, Германии и Италии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждали этого пойти на переговоры с Путиным. Макрон, Драги, Шольц поддержали стремление Украины получить статус кандидатов в члены Европейского Союза, но потребовали от президента Украины сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это было главное условие, что Украина получит статус кандидата в ЕС.

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