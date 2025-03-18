Гей-пара с младенцем боится возвращаться в Италию из-за Мэлони: детали скандала

Гей-пара из Италии, недавно ставшая родителями благодаря суррогатному материнству в США, опасается возвращаться на родину из-за жесткого законодательства, принятого правительством Джорджии Мэлони. Они могут стать одними из первых граждан Италии, которых привлекут к уголовной ответственности по новому закону, вступившему в силу в декабре, сообщает The Guardian.

Суррогатное материнство

Документ, расширивший внутренний запрет на суррогатное материнство к уровню "преступления без границ", приравнивает родителей, воспользовавшихся этой практикой за границей, к террористам, педофилам и военным преступникам. Закон предусматривает тюремное заключение до двух лет и штрафы в размере от €600 000 до €1 млн.

Сын итальянской пары родился в середине февраля в Сан-Диего, Калифорния.

"Они очень озабочены возвращением в Италию, ведь их ждет угроза заключения и значительные штрафы", — заявил их адвокат Джанни Бальдини в комментарии The Guardian.

По его словам, пара рассматривает возможность остаться в США. Впрочем, говорит адвокат, молодые родители опасаются возможных изменений в политике ЛГБТК семей администрацией Дональда Трампа, особенно если он реализует обещание отменить автоматическое предоставление гражданства при рождении.

"Если дело дойдет до суда, я буду доводить его до высшей инстанции, поскольку этот закон противоречит конституции. Никто не может быть наказан за действие, которое было законным в стране, где оно было совершено", — подчеркнул адвокат.

Ультраправая партия "Братья Италии", возглавляемая Мэлони, давно выступала за криминализацию итальянцев, обращающихся к услугам суррогатных матерей за границей. Она назвала принятый закон способом "заполнить пробел в законодательстве и предотвратить эту бесчеловечную практику". Новое мероприятие стало частью более широкой политики правительства, направленной на продвижение традиционных семейных ценностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о странах, в которых разрешено суррогатное материнство.



