Итальянка получила срок из-за кофе для коллег: подробности странной истории

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Таисия Ерохина
Итальянка поила
коллег кофе с большой дозой успокоительного, чтобы те хуже работали, а она не
попала под сокращение. Об этом пишет The Guardian.
Так, на этой
неделе Марианжела Черрато была приговорена к четырем годам тюремного заключения
в итальянском городе Бра. Сильное соперничество на рабочем месте привело к
тому, что женщина в течении нескольких лет добавляла в утренний капучино
успокаивающее средство, когда надвигалось сокращение рабочих мест, и угощала
коллег этим кофе. Так она хотела снизить их работоспособность.
Как рассказала
одна из доверчивых сослуживец Алиса Бордон, однажды она выпила кофе залпом. Это
обернулось обмороком. Женщина попала в больницу с подозрением на инсульт. А еще
как-то Бордон врезалась на машине в стену. Вот как повлияло на
здоровье женщины постоянное употребление сильной дозы успокоительных. Позже врач
посоветовал Бордон отказаться от употребления кофе. Со временем женщина решила
проверить напиток, который приносила коллега, и оказалось, что в чашке кофе
содержалась 10-кратная доза успокоительного.
Виновницу Черрато
полиция задержала с поличным, когда та наливала лекарство в чашку коллеги.
Ранее мы писали,
как девушка
нашла оригинальный способ получить работу
своей мечты и не оставила шансов конкурентам.
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