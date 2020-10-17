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Главная Новости Мир Италия Итальянка получила срок из-за кофе для коллег: подробности странной истории
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Итальянка получила срок из-за кофе для коллег: подробности странной истории

Женщина придумала весьма странный способ, как избежать увольнения

сегодня, 21:17
Автор:

Таисия Ерохина

Итальянка поила коллег кофе с большой дозой успокоительного, чтобы те хуже работали, а она не попала под сокращение. Об этом пишет The Guardian.

Итальянка получила срок из-за кофе для коллег: подробности странной истории

Так, на этой неделе Марианжела Черрато была приговорена к четырем годам тюремного заключения в итальянском городе Бра. Сильное соперничество на рабочем месте привело к тому, что женщина в течении нескольких лет добавляла в утренний капучино успокаивающее средство, когда надвигалось сокращение рабочих мест, и угощала коллег этим кофе. Так она хотела снизить их работоспособность.

Как рассказала одна из доверчивых сослуживец Алиса Бордон, однажды она выпила кофе залпом. Это обернулось обмороком. Женщина попала в больницу с подозрением на инсульт. А еще как-то Бордон врезалась на машине в стену. Вот как повлияло на здоровье женщины постоянное употребление сильной дозы успокоительных. Позже врач посоветовал Бордон отказаться от употребления кофе. Со временем женщина решила проверить напиток, который приносила коллега, и оказалось, что в чашке кофе содержалась 10-кратная доза успокоительного.

Виновницу Черрато полиция задержала с поличным, когда та наливала лекарство в чашку коллеги.

Ранее мы писали, как девушка нашла оригинальный способ получить работу своей мечты и не оставила шансов конкурентам.


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