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Италия пытается изменить отношение Венгрии к Украине: подробности

Италия пытается договориться с Венгрией, чтобы она перестала блокировать помощь Украине

10 января 2024, 21:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается найти подход к венгерскому премьеру Виктору Орбану и убедить его отказаться от блокирования поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Кроме того, Мелони прилагает усилия, чтобы наладить отношения между украинским президентом Владимиром Зеленским и Орбаном. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Италия пытается изменить отношение Венгрии к Украине: подробности

Мелони и Орбан. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, Мелони предлагает партии "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) в преддверии выборов в Европарламент.

За участие в объединении премьер Италии призвала партию Орбана изменить подход к стремлениям Украины по членству в ЕС, а также предложила Будапешту перезагрузить отношения с Киевом.

По информации издания, обсуждения между представителями лидеров Италии и Венгрии проходили на "различных уровнях", однако ни одно решение не было принято.

Благодаря партии "Фидес" Джорджия Мелони стремится усилить представительство ECR в Европарламенте нового созыва на фоне всеобщего роста рейтингов правых партий.

Отмечается, что в настоящее время объединение "Европейские консерваторы и реформисты" имеет 62 мандата в Европарламенте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Сообщается, что оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысяч гривен. Однако, отмечают в Центре сопротивления, даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-10/meloni-pushes-orban-to-unlock-ukraine-aid-in-back-channel-talks?srnd=premium-europe
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