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Италия смутила заявлением о доверии к Путину

Мэлони считает, что Путин будет выполнять мирное соглашение

сегодня, 00:45
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Марьян Ощановский

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони верит, что российский диктатор Владимир Путин будет выполнять мирное соглашение по Украине, если президент США Дональд Трамп договорится о его подписании.

Италия смутила заявлением о доверии к Путину

Италия готова поверить РФ. Фото из открытых источников

"Трамп часто говорит, что если он подпишет соглашение с Россией, то Россия будет придерживаться его. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин будет ее придерживаться. Проблема в том, что будет потом", – заявила Джорджа Мэлони.

Она отметила, что считает слишком сложной и рискованной идею развертывания миротворческого контингента в Украине. По ее мнению, развертывание сил гарантирования в Украине российский диктатор может воспринять как провокацию.

Здесь надо быть осторожными. Это может рассматриваться Путиным как угроза", — добавила глава правительства Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соглашение о перемирии на Черном море не касается военных кораблей России, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. "Прекращение огня касается, как мы убеждены в наших разговорах с американской стороной, гражданского судоходства и портов. Это очень важно понимать. И также очень важно, что эта договоренность не распространяется на российские военные корабли", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава должна резко снизить зависимость от США на фоне двусторонней торговой войны. "Очевидно, что США больше не является надежным партнером. Возможно, что с помощью всеобъемлющих переговоров мы сможем возобновить элемент доверия, но пути назад не будет. Канаде необходимо значительно уменьшить зависимость от Штатов. Нам нужно будет переориентировать наши торговые отношения на другие страны. Канаде нужно будет делать вещи, которые раньше считались невозможными, со скоростью, которой мы не видели в течение многих поколений", — добавил он.



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Источник: https://www.ft.com/
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