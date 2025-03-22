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Италия запретила гендерно-нейтральные символы при письме в школах: какая причина

В итальянском министерстве заявили, что "использование неподходящих графических знаков, таких как звездочка (*) и шва (ə), противоречит языковым нормам

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей

Министерство образования Италии дало указание школам запретить использование гендерно-нейтральных символов, поскольку они являются "непонятными и нарушают правила итальянской грамматики". Об этом пишет агентство Reuters.

Италия запретила гендерно-нейтральные символы при письме в школах: какая причина

Гендерно-нейтральные символы. Фото из открытых источников

В итальянском министерстве заявили, что "использование неподходящих графических знаков, таких как звездочка (*) и шва (ə), противоречит языковым нормам и рискует поставить под угрозу ясность и единообразие институциональной коммуникации".

Как пишет агентство, вступив в должность в 2022 году, премьер-министр Джорджа Мелони вызвала споры, когда заявила, что хочет, чтобы перед ее официальным титулом премьер-министра "presidente del consiglio" стоял артикль мужского рода "il", а не женского "la".

В итальянском языке существительные и прилагательные имеют форму женского или мужского рода, тогда как во множественном числе существительных обоих полов предпочтение отдается форме мужского рода.

Агентство отметило, что некоторые видят в этом выражение мужского доминирования и поддерживает введение гендерно нейтральных окончаний существительных, таких как звездочки или "шва".

Академия делла Круска, учреждение, которое выступает охранником итальянского языка, в прошлом предлагала избегать новизны гендерно-нейтральных символов в официальных документах.

Этот шаг, как пишет агентство, рискует обострить напряженность в отношениях между правым правительством, которое позиционирует себя как защитника традиционных ценностей, и защитниками прав ЛГБТ+ и женщин.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/italy-bans-gender-neutral-symbols-schools-latest-culture-clash-2025-03-21/
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