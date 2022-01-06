Италия запускает обязательную вакцинацию для людей 50 и старше лет

В Италии власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 50 лет. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Правительство Италии решило ужесточить карантинные меры для тех, кому уже 50 и больше лет, и кто до сих пор не вакцинирован против коронавируса. Теперь итальянцам, которым исполнилось 50 лет, для того, чтобы попасть на свое рабочее место нужно предъявить медицинский талон – документ, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации. В противном случае со средины февраля работодатель обязан будет отстранить невакцинированного человека от работы.

Раньше можно было не вакцинироваться и выходить на работу. Единственным условием было – предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 каждые два дня.

Премьер-министр Италии Марио Драги объяснил решение тем, что именно люди преклонного возраста чаще всего попадают в больницы, заразившись коронавирусом. Для того, чтобы снизить риск увеличения количества госпитализаций и нагрузки на систему здравоохранения и было принято решение ввести ограничения. На такие вынужденные меры в правительстве пошли после того, как было зафиксировано 170 тысяч новых случаев коронавируса, а количество летальных случаев вновь приблизилось к показателям весны 2020 года.

Италия оказалась не первой европейской страной, которая ужесточает правила. Ранее к подобному правилу прибегла Греция, там с ноября действует обязательная вакцинация для людей старше 60 лет. В Австрии решили вместо ограничений вводить штрафы, которые придется оплатить непривитым.

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