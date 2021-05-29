Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

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Кириєнко Анна
В Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". О ситуации сообщает издание Italy 24 News.
Художник Сальваторе Гаран продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро. Фото: rubryka.com
Известно, что произведение искусства приобрели за сумму, которая в 2,5 раза превышает первоначальную.
Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран. Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством.
Главное доказательство того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности.
По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5×1,5 метра.
Своей работой Сальваторе Гаран хотел донести то, что пустота — это, также пространство, полное энергии.
Это не единственный случай создания невидимой скульптуры. В феврале прошлого года Гаран выставил на площади в Милане свою работу "Будда в созерцании". Скульптура была полностью невидимой, и поэтому "не может быть воспроизведена в сети и скопирована".
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ранее художник Майк Винкельманн, известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" в аукционном доме Christie'sа за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемыми токена (NFT). Посмотреть произведение искусства и узнать больше о нем можно в нашем материале.
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