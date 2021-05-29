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Главная Новости Мир Италия Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро
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Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

Итальянский художник Сальваторе Гаран создал скульптуру, которая доказывает, что пустота - это, также пространство, полное энергии

29 мая 2021, 23:40
Автор:

Кириєнко Анна

В Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". О ситуации сообщает издание Italy 24 News.

Итальянский художник продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

Художник Сальваторе Гаран продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро. Фото: rubryka.com

Известно, что произведение искусства приобрели за сумму, которая в 2,5 раза превышает первоначальную.

Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран. Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством.

Главное доказательство того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности.

По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5×1,5 метра.

Своей работой Сальваторе Гаран хотел донести то, что пустота — это, также пространство, полное энергии.

"И даже если мы его (пространство — ред.) опустошим и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто не имеет веса. Поэтому оно обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы, коротко говоря, на нас", — подчеркивает Сальваторе Гаран.

Это не единственный случай создания невидимой скульптуры. В феврале прошлого года Гаран выставил на площади в Милане свою работу "Будда в созерцании". Скульптура была полностью невидимой, и поэтому "не может быть воспроизведена в сети и скопирована".

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что ранее художник Майк Винкельманн, известный под ником Beeple, продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" в аукционном доме Christie'sа за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемыми токена (NFT). Посмотреть произведение искусства и узнать больше о нем можно в нашем материале.


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Источник: https://www.italy24news.com/entertainment/news/13000.html
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