Итальянское правительство одобрило решение о продолжении поставок вооружения Украине

Итальянское правительство приняло решение поддержать продление разрешения на поставку военной помощи Украине, что является важным шагом в контексте постоянной поддержки Украины в условиях агрессии со стороны России. Это решение предусматривает, что Италия продолжит предоставлять военную технику, вооружение, медицинское и другое оборудование украинским военным, а также органам власти, осуществляющим защиту территориальной целостности страны. Однако для того чтобы эти поставки продолжались и в 2025 году, нужно получить одобрение от итальянского парламента.

Италия продолжит помощь Украине в 2025 году. Фото: Reuters

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, правительство Италии одобрило декрет, содержащий положение о продлении военных поставок в Украину. Этот шаг является частью многосторонних усилий Европейского Союза и НАТО, направленных на укрепление обороноспособности Украины в условиях агрессии России. Декрет предусматривает предоставление военных машин, боеприпасов и специализированного оборудования, которые могут использоваться в боевых условиях.

Важным условием является то, что для окончательного подтверждения решения необходимо получить разрешение от парламента Италии. Это стандартная процедура для всех международных поставок оружия, поскольку парламент должен оценить, соответствуют ли такие действия национальным интересам Италии и не нарушают ли международные обязательства страны.

Разрешение на поставку оружия Украине из Италии действует до конца 2024 года. Однако Италия уже несколько раз продлевала это разрешение, отмечая важность поддержки Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Кроме того, правительство Италии неоднократно поддерживало введение санкций против России, а также оказывало гуманитарную помощь Украине, в частности в лечении раненых бойцов и предоставлении медицинских средств.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Италия не планирует отправлять свои войска в Украину.