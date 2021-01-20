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Извержение вулкана в Италии: в Сети появилось зрелищное ВИДЕО

Последнее извержение вулкана было в декабре 2020 года

сегодня, 12:43
Автор:

Мокрик Анастасия

Извержение вулкана в Италии: в Сети появилось зрелищное ВИДЕО

В Италии произошло извержение вулкана Этна - фото: Народная Правда

В ночь на 19 января на Сицилии, крупнейшем острове в Средиземном море, произошло извержение вулкана Этна. Это наиболее высокий действующий вулкан в Европе на сегодняшний день. Об этом сообщает Republicworld, ссылаясь на информацию Национального института геофизики и вулканологии в Катании.

Во время извержения вулкана слушались раскаты грома и наблюдались подземные толчки. Специалисты отмечают, что вулкан выбросил огромный, высотой в 4 км, столб пепла, который долетел до близлежащих городов. В Италии даже пришлось объявить предупреждение об этом выбросе. После случившегося в социальной сети появилось множество фотографий и видео этого природного явления.

Сообщается, что вулкан утих только к утру. Эксперты из института считают, что на сегодняшний день вулкан не представляет никакой опасности для жителей острова Сицилия. Однако после извержения вулкана людей просят быть осторожными из-за пепла, передает Euronews.


К слову, в 1970-е годы над Этной формировались кольца дыма. Это вихревые образования, которые являются очень редким явлением для вулканов. Известно, что эти кольца над Этной стали одним из первых явлений, которое документально зафиксировали. В следующий раз вихревые кольца появились над вулканом спустя 3 года, а затем еще спустя 13 лет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что к Земле приближается огромный астероид, и  опасен ли он, а также о том, что в социальной сети были опубликованы зрелищные фото "затерянной галактики", которая находится примерно в 50 миллионах световых лет от нашей планеты.


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Источник: https://www.republicworld.com/world-news/europe/spectacular-show-as-italys-mount-etna-erupts.html
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