Известный итальянский бренд зарегистрировался в России

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Итальянская компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Модный дом может одним из первых вернуться в Россию, пишут росСМИ.
Сумка Гуччи
Согласно опубликованным материалам, бренд может производить и продавать ткани, женское нижнее белье, одежду, сумки, обувь, головные уборы, игрушки, спортивные товары, ювелирные украшения из драгоценных металлов, а также посуду и кухонную утварь.
Бренд также сможет заниматься рекламой, открывать рестораны и кафе, создавать кулинарные скульптуры. По данным Роспатента, исключительные права на товарный знак до 2033 г. получила компания Guccio Gucci, зарегистрированная в Италии. Заявку на регистрацию бренда подали в ведомство в июне 2023 года. Соответствующей документацией поделилось Агентство городских новостей "Москва".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в России бренд David Beckham. DB Ventures, совладельцем которой является Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, сообщают росСМИ.
АДН "Москва" уточняет, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24, что позволяет под этим брендом производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, действовавшая для йоги и кожи. Заявку на регистрацию бренда David Beckham компания DB Ventures подала в Роспатент в июне 2024 года.
Новости