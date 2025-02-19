Известный итальянский бренд зарегистрировался в России

Итальянская компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Модный дом может одним из первых вернуться в Россию, пишут росСМИ.

Сумка Гуччи

Согласно опубликованным материалам, бренд может производить и продавать ткани, женское нижнее белье, одежду, сумки, обувь, головные уборы, игрушки, спортивные товары, ювелирные украшения из драгоценных металлов, а также посуду и кухонную утварь.

Бренд также сможет заниматься рекламой, открывать рестораны и кафе, создавать кулинарные скульптуры. По данным Роспатента, исключительные права на товарный знак до 2033 г. получила компания Guccio Gucci, зарегистрированная в Италии. Заявку на регистрацию бренда подали в ведомство в июне 2023 года. Соответствующей документацией поделилось Агентство городских новостей "Москва".

" Ранее появилась информация, что Coca-Cola начинает подготовку к возвращению на российский рынок. Компания уже обсуждает стратегию конкуренции с местными брендами. Помимо производителя газированных напитков , в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 иностранных компаний, среди которых PepsiCo, Apple, Visa, MasterCard, McDonald's и многие другие ", – пишут в России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что компания Дэвида Бекхэма зарегистрировала в России бренд David Beckham. DB Ventures, совладельцем которой является Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте, сообщают росСМИ.

АДН "Москва" уточняет, что товарный знак зарегистрирован по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №24, что позволяет под этим брендом производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, действовавшая для йоги и кожи. Заявку на регистрацию бренда David Beckham компания DB Ventures подала в Роспатент в июне 2024 года.