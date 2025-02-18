Известный музыкант назвал европейского лидера «куском д*рьма»

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подала в суд на Брайана Молка – фронтмена британской группы Placebo. Поводом стали его высказывания во время концерта в Турине 2023 года, где он назвал Мэлони "фашисткой", "расисткой" и "куском дерьма". Об этом пишет BILD .

Брайан Молк, фронтмен британской группы Placebo

После выступления полиция подала жалобу, а прокуратура Турина начала расследование по делу о клевете и оскорблении должностного лица. По итальянскому законодательству за такие высказывания может грозить до трех лет тюрьмы, однако, по словам представителя Минюста, вероятнее всего, Молко обойдется в штраф до 5000 евро.

Это не первый случай, когда Мэлони подает в суд на своих критиков. В 2022 году она судилась с известным итальянским писателем Роберто Савиано, автором книги Гоморра, который резко высказался о ее миграционной политике. Савиано был оштрафован на 1000 евро.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что известный американский рэпер Канье Вест 7 февраля опубликовал более 46 постов в соцсети Х. Певец пишет, что он любит Гитлера, что он нацист.

Некоторые из сообщений носят антисемитский и безумный характер, например:

"Я МОГУ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ХОЧУ, "ЕВРЕЙ", СКОЛЬКО ХОЧУ, Я МОГУ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ХОЧУ, "ГИТЛЕР".

"Я ПРОСТО НАПИСАЛ В ТВИТЕ ВСЕ, О ЧЕМ МОГ ДУМАТЬ, И ЕЩЕ ЖИВ".

"ВСЕ БЕЛЫЕ ЛЮДИ РАСИСТЫ". "ЕВРЕИ НАСТОЯЩЕ НЕНАВИДЯТ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИСПОЛЬЗУЮТ ЧЕРНЫХ ЛЮДЕЙ".