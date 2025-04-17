Мелони перед встречей с Трампом получила ряд предупреждений: чего боятся в ЕС

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони предостерегли от действий, которые могут помешать единству Европейского Союза, перед ее поездкой в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.

Трамп и Мелони

Ожидается, что президент США попытается склонить итальянского лидера на свою сторону, чтобы ослабить позицию ЕС в торговых переговорах и повлечь за собой раскол в рядах европейских союзников. Визит Мелони в американскую столицу проходит на фоне напряжения в глобальной торговле, вызванного резкими решениями Трампа по поводу таможенных тарифов, которые уже повлияли на мировые финансовые рынки.

Как пишет The Telegraph , Мелони столкнется с непростой задачей: с одной стороны, она стремится укрепить связи со своим консервативным единомышленником, а с другой – должна избежать впечатления, действующего только в интересах Италии, а не всего Европейского Союза.

"Я хорошо осознаю, кого представляю и что защищаю", – подчеркнула Мелони во время пресс-конференции в Риме, добавив с иронией: "Никакого давления я, конечно, не чувствую".

Еврокомиссия четко дала понять, что будет следить за ходом визита.

"Мы приветствуем какие-либо контакты с США, однако торговые переговоры – это исключительная компетенция Европейского Союза", – заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже связывалась с Мелони накануне ее поездки.

Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность тем, что поездка итальянского премьера может подорвать единство ЕС.

"Мы должны оставаться объединенными — именно в этом сила Европы", — отметил министр промышленности Франции Марк Феррачи.

Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад также подчеркнул важность совместной позиции: "Будем ли мы сильнее, если поедем в США разрозненно, или как единственный блок из 450 миллионов европейцев?".

Критика раздается и из самой Италии. Лидер центристской партии "Ационe" Карло Календа отметил, что настоящим испытанием станет способность Мелони сохранить европейское единство.

В то же время, некоторые союзники Мелони призывают ее к противоположному. Лидер "Лиги" и вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что она не должна поддерживать идеи "торговых войн" и "контрмер" со стороны Брюсселя. В частности, он раскритиковал предложения ЕС использовать так называемый антипринудительный инструмент – мощный рычаг давления, позволяющий вводить ограничения по американским услугам, в частности в сфере финансов и технологий.

Аналитик Teneo Вольфганг Пикколи считает, что визит в Вашингтон станет возможностью для Мелони укрепить свой имидж как мостик между ЕС и США. Однако он предостерегает: "Она должна доказать, что представляет не только интересы Италии, но и выступает как посредница от всего Евросоюза. Если ей это не удастся, визит может обернуться против нее".

После Вашингтона Мелони вернется в Рим для встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который, как ожидается, также посетит Ватикан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелони летит в Трамп.



