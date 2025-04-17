Мелони перед встречей с Трампом получила ряд предупреждений: чего боятся в ЕС

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Премьер-министра Италии Джорджу Мелони предостерегли от действий, которые могут помешать единству Европейского Союза, перед ее поездкой в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом.
Трамп и Мелони
Ожидается, что президент США попытается склонить итальянского лидера на свою сторону, чтобы ослабить позицию ЕС в торговых переговорах и повлечь за собой раскол в рядах европейских союзников. Визит Мелони в американскую столицу проходит на фоне напряжения в глобальной торговле, вызванного резкими решениями Трампа по поводу таможенных тарифов, которые уже повлияли на мировые финансовые рынки.
Как пишет The Telegraph , Мелони столкнется с непростой задачей: с одной стороны, она стремится укрепить связи со своим консервативным единомышленником, а с другой – должна избежать впечатления, действующего только в интересах Италии, а не всего Европейского Союза.
Еврокомиссия четко дала понять, что будет следить за ходом визита.
По ее словам, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уже связывалась с Мелони накануне ее поездки.
Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность тем, что поездка итальянского премьера может подорвать единство ЕС.
Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад также подчеркнул важность совместной позиции: "Будем ли мы сильнее, если поедем в США разрозненно, или как единственный блок из 450 миллионов европейцев?".
Критика раздается и из самой Италии. Лидер центристской партии "Ационe" Карло Календа отметил, что настоящим испытанием станет способность Мелони сохранить европейское единство.
В то же время, некоторые союзники Мелони призывают ее к противоположному. Лидер "Лиги" и вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что она не должна поддерживать идеи "торговых войн" и "контрмер" со стороны Брюсселя. В частности, он раскритиковал предложения ЕС использовать так называемый антипринудительный инструмент – мощный рычаг давления, позволяющий вводить ограничения по американским услугам, в частности в сфере финансов и технологий.
Аналитик Teneo Вольфганг Пикколи считает, что визит в Вашингтон станет возможностью для Мелони укрепить свой имидж как мостик между ЕС и США. Однако он предостерегает: "Она должна доказать, что представляет не только интересы Италии, но и выступает как посредница от всего Евросоюза. Если ей это не удастся, визит может обернуться против нее".
После Вашингтона Мелони вернется в Рим для встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом, который, как ожидается, также посетит Ватикан.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелони летит в Трамп.
Новости