Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони запланировала встречу с президентом США Дональдом Трампом на 16 апреля в Белом доме. Главной целью переговоров является достижение уменьшения пошлин между ЕС и США, в частности вдвое, благодаря личным связям с американским лидером. Об этом сообщает газета Corriere della Sera, ссылаясь на источники в правительстве Италии.

В публикации отмечается, что правительство уверено: Мелони может стать важным посредником в переговорах между Европой и США во избежание эскалации торговой конфронтации.

Конкретной целью переговоров является сокращение таможенных пошлин до уровня 10%, то есть снижение тарифов вдвое. Это стало возможным после предварительного контакта между комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем и его американским коллегой Говардом Лютником, результат которого оценен как положительный, хотя еще не окончательный.

Шефчович подчеркнул, что "страны с хорошими отношениями должны способствовать диалогу", отметив, что именно США должны быть тем партнером, с которым следует вести переговоры. Мелони как единственный европейский лидер, имеющий близкие отношения с Трампом, может использовать эти связи для начала переговоров, отмечает Corriere della Sera.

Европейские лидеры опасаются, что Мелони может добиться уступок для Италии в отдельных секторах, в частности в агропродовольственной отрасли. Однако эти опасения не имеют достаточных оснований, поскольку стратегии переговоров вне ЕС маловероятны.

Отмечается, что достижение единого консенсуса среди 27 стран ЕС по поводу действий в тарифной войне остается сложной задачей.

Портал "Комментарии" писал, что 500 самых богатых людей мира понесли беспрецедентные финансовые потери, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Эти потери стали следствием объявления президента США Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин, что повлекло за собой значительное падение на мировых фондовых рынках.