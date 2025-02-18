Мэлони пожаловалась на встречу в Париже и назвала ее "антитрамповской"

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони охарактеризовала экстренную встречу европейских лидеров в Париже как "антитрамповскую", сообщает агентство ANSA.

Фото: из открытых источников

Отмечается, что Мэлони прибыла на саммит последней, когда переговоры уже продолжались около часа. После завершения саммита она выразила несогласие с обсуждаемыми вопросами и составом участников.

В частности, по мнению Мэлони, Брюссель должен быть единственным местом для принятия решений для 27 стран ЕС. Она также отметила, что подобные встречи не должны проходить в "антитрамповском" контексте.

"Соединенные Штаты работают над мирным процессом, и мы должны выполнить свою часть работы", — заявила итальянский премьер.

Она также подчеркнула, что без надлежащих гарантий безопасности для Украины какие-либо переговоры могут завершиться провалом. Мелони призвала искать другие возможности, включая привлечение США, поскольку евроатлантическая безопасность является основой для стабильности Европы и Америки.

Напомним, что саммит в Париже был созван президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как спецпосланник США Кит Келлог заявил, что США не видят Европу среди участников переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной. О результатах саммита Макрон проинформировал президента Украины Владимира Зеленского.

"Комментарии" уже писали, что глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер предупредил, что спустя десятилетие недостаточного финансирования обороны европейские страны фактически оказались в стороне от переговоров относительно будущего Украины. Паппергер отметил, что Европа не повлияет на переговорный процесс, который инициировал новый президент США Трамп – это вина не кого-то извне. Это вина самих европейцев.