logo

BTC/USD

94870.80

ETH/USD

3328.46

LTC/USD

101.45

USD/UAH

42.75

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Италия Мэр итальянского городка запретил жителям болеть и путешествовать: неожиданная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр итальянского городка запретил жителям болеть и путешествовать: неожиданная причина

Из-за отсутствия медицинской помощи мэр одного из городов Италии запретил болеть и призвал избегать путешествий для местных жителей.

8 января 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В небольшом городке Белькастро, расположенном в провинции Катандзаро на юге Италии, мэр Антонио Торкиа издал необычный указ, в котором фактически запрещается болеть. Это провокационное решение стало ответом на острую проблему – отсутствие доступной медицинской помощи для жителей города.

Мэр итальянского городка запретил жителям болеть и путешествовать: неожиданная причина

Город Белькастро. Фото из открытых источников

Как сообщают итальянские СМИ, городок Белькастро насчитывает чуть более тысячи жителей, половина из которых — пожилые люди. Отсутствие постоянно действующего медицинского пункта заставило мэра пойти запретить болеть, чтобы привлечь внимание к критической ситуации. Жителям предписано "избегать каких-либо заболеваний", а также рекомендуется отдыхать, не путешествовать и не заниматься активными видами спорта, чтобы минимизировать риски для здоровья. И хотя документ носит иронический характер, он освещает реальные проблемы общины.

"Постановление, которое я издал, очевидно, является иронической провокацией, но я должен сказать, что оно имеет больший эффект, чем десятки сертифицированных электронных писем, которые я прислал в управление здравоохранения. Я надеюсь, что моя инициатива поколеблет совесть на политическом уровне и будут приняты необходимые меры для разрешения ситуации", — сказал Торкиа.

Как поясняет мэр города, основная проблема заключается в отсутствии медицинского персонала, а ближайшая больница находится в 45 км в городе Катандзаро, что делает невозможным быстрое получение неотложной помощи. Мэр предупредил, что если ситуация не улучшится, он подаст официальное заявление в прокуратуру с жалобой на нарушение Конституции Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об итальянской деревне, которая продает дома за 1 доллар.

Также "Комментарии" писали о самой популярной итальянской звезде OnlyFans, сбежавшей из страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.repubblica.it/cronaca/2025/01/05/news/vietato_ammalarsi_sindaco_calabria_ordinanza-423921626/
Теги:

Новости

Все новости