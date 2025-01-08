Мэр итальянского городка запретил жителям болеть и путешествовать: неожиданная причина

В небольшом городке Белькастро, расположенном в провинции Катандзаро на юге Италии, мэр Антонио Торкиа издал необычный указ, в котором фактически запрещается болеть. Это провокационное решение стало ответом на острую проблему – отсутствие доступной медицинской помощи для жителей города.

Город Белькастро. Фото из открытых источников

Как сообщают итальянские СМИ, городок Белькастро насчитывает чуть более тысячи жителей, половина из которых — пожилые люди. Отсутствие постоянно действующего медицинского пункта заставило мэра пойти запретить болеть, чтобы привлечь внимание к критической ситуации. Жителям предписано "избегать каких-либо заболеваний", а также рекомендуется отдыхать, не путешествовать и не заниматься активными видами спорта, чтобы минимизировать риски для здоровья. И хотя документ носит иронический характер, он освещает реальные проблемы общины.

"Постановление, которое я издал, очевидно, является иронической провокацией, но я должен сказать, что оно имеет больший эффект, чем десятки сертифицированных электронных писем, которые я прислал в управление здравоохранения. Я надеюсь, что моя инициатива поколеблет совесть на политическом уровне и будут приняты необходимые меры для разрешения ситуации", — сказал Торкиа.

Как поясняет мэр города, основная проблема заключается в отсутствии медицинского персонала, а ближайшая больница находится в 45 км в городе Катандзаро, что делает невозможным быстрое получение неотложной помощи. Мэр предупредил, что если ситуация не улучшится, он подаст официальное заявление в прокуратуру с жалобой на нарушение Конституции Италии.

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