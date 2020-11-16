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Главная Новости Мир Италия Сильный взрыв и оползни: возле Сицилии активизировался вулкан (ВИДЕО)
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Сильный взрыв и оползни: возле Сицилии активизировался вулкан (ВИДЕО)

Этот вулкан классифицируется как «постоянно активный»

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В разных уголках страны начали "просыпаться" вулканы, сегодня это произошло на небольшом острове Стромболи, который расположен на севере от Сицилии. В течение нескольких минут наблюдались сильные вырыв и "дождь" из пепла.

Сильный взрыв и оползни: возле Сицилии активизировался вулкан (ВИДЕО)

фото: twitter.com/INGVvulcani

Активизировался вулкан утром, и в результате взрыва на приближенные деревни острова "пролился дождь" из пепла. Извержение вулкана сопровождалось оползневыми явлениями. Но местных жителей это не испугало, потому что вулкан классифицирован как "постоянно активный", то есть его извержение происходит последние 20 тысяч лет. 

Известно, что на острове очень редко происходят катастрофические извержения. Последнее из таких случилось в 1930 году, приведя к смерти нескольких человек и разрушению вулканическими бомбами части домов. А в целом, интервалы между крупными извержениями колеблются от нескольких до десятков лет.

На видео зафиксирован выброс вулканической бомбы, а также пепла и газов.  

Ранее издание "Комментарии" сообщали, что ученые предупредили о том, что в центре Европы может активизироваться вулкан, который спал 11 тысяч лет.


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Источник: https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/11/16/stromboli-forte-esplosione-da-cratere-pioggia-di-cenere_de387269-4383-4f65-9b5d-2e566829bba3.html
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