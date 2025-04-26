На похоронах Папы Ватикан пошел на кардинальный шаг ради Зеленского

Ватикан сознательно отступил от установившегося дипломатического протокола, чтобы подчеркнуть важность присутствия президента Украины Владимира Зеленского на церемонии прощания с Папой Франциском. Об этом сообщает The Telegraph.

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Зеленского, прибывшего вместе с первой леди Еленой Зеленской, публика встретила аплодисментами. Его появление на площади Святого Петра произошло сразу после короткого разговора с Дональдом Трампом.

По информации издания, Святым Престолом были приняты особые меры, чтобы президент Украины оказался среди самых влиятельных гостей — несмотря на привычный порядок размещения, предусматривающий алфавитную рассадку по названиям стран на французском языке, традиционном в дипломатии.

Если бы Ватикан соблюдал стандартные правила, место Зеленского было бы где-то в третьем ряду или даже дальше. Однако его посадили в первом ряду, всего в 11 местах от Дональда Трампа, что является исключительным жестом.

Официальные представители Ватикана не скрывают, что от протокола действительно отошли. Наряду с Зеленским находились президенты Индии, Венгрии, Габона, Франции (Эммануэль Макрон с супругой Бриджит), а также лидер Финляндии Александр Стубб.

Для сравнения, французское название США — États-Unis — начинается на букву "Е", поэтому Трампа и разместили рядом с президентом Эстонии и королем Испании (на французском — Espagne).

Это свидетельствует о том, что украинскому президенту специально обеспечили привилегированную позицию, учитывая символический вес его присутствия.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важной встрече с Дональдом Трампом, которая состоялась в Ватикане 26 апреля перед церемонией прощания с Папой Римским Франциском. По словам Зеленского, переговоры были короткими – длились примерно 15 минут – но насыщенными содержанием и носили "очень чувствительный характер".