На встрече коалиции желающих должен был быть еще один лидер: кто так и не доехал в Киев

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони столкнулась с волной критики в Италии после того, как проигнорировала саммит лидеров в Киеве. Вместо личного присутствия премьер присоединилась к встрече дистанционно.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

Итальянские политики считают, что эта поездка в украинскую столицу имела символическое значение, подобно визиту 2022 года, когда в Киев прибыли тогдашний премьер-министр Марио Драги, президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом.

На этот раз на фото из украинской столицы не оказалось представителей Италии.

Бывший премьер Италии Джузеппе Конте раскритиковал Мелони из-за пассивности, что она "наблюдает со стороны" и следит за чужими решениями дистанционно.

Также другой бывший премьер-министр Маттео Ренци написал, что Италия "потеряла позиции".

В офисе Мелони в ответ отреагировали, что ее отсутствие было сознательным политическим шагом, чтобы дистанцироваться от потенциальной инициативы по развертыванию иностранных войск в Украине.

В Риме настаивают: позиция Италии – гарантии безопасности для Украины без обязательного членства в НАТО, но с более сильными обязательствами западных стран.

В команде Мелони также считают, что ее дистанционность напротив сыграла в плюс Италии, ведь помогла избежать вопроса о развертывании войск.

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