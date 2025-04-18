На Западе узнали, почему Мелони называют «шепотушкой» Трампа

Премьер Италии Джорджа Мелони, которую в Вашингтоне встретили с особой теплотой, стремилась заверить Дональда Трампа в единстве их политических взглядов. Во время официальной встречи в Белом доме, где бывший президент США назвал ее своей "подругой", которую "все любят и уважают", Мелони заявила: несмотря на некоторые разногласия в торговле, стороны едины в видении мира.

Мелони и Трамп

"Мы принадлежим к одной цивилизации. Это не просто география – это ценности, которые я хочу укреплять", – сказала Мэлони, выступая уверенным английским с легким акцентом. Она предложила новое понятие – "западный национализм" как основу для сотрудничества.

На фоне похвалы со стороны Трампа, итальянская лидер подчеркнула: несмотря на разногласия между США и Европой, пора садиться за стол переговоров и искать совместные решения.

48-летняя Мелони, которую называют "шепотушкой Трампа" в Европе, уже бывала в его резиденции во Флориде — Мар-а-Лаго, а также была единственным лидером из Европы, приглашенным на его инаугурацию в январе.

В Белом доме она, кажется, оказала успокаивающий эффект на Трампа. Во время встречи он традиционно раскритиковал Джо Байдена, главу ФРС Джерома Павелла за "слишком высокие" ставки, судей, которые блокируют его миграционные инициативы, но в целом вел себя как приветливый хозяин.

Однако, как отмечает The Guardian , динамика изменилась, когда итальянский журналист обратился к Мелони на родном языке. Премьер явно не обрадовалась: казалось, будто идея "западного единства" требовала говорить по-английски. Несмотря на это, она ответила, хотя ее речь тела выражала напряжение.

Когда американский журналист спросил, о чем речь, Трамп внезапно вмешался: "Нет, подождите. Я хочу услышать, что она сказала".

Переводчица объяснила, что Мелони спросили, как она относится к тому, что Трамп обвинял Зеленского в войне в Украине. Премьер решила ответить лично — осторожно, без лишних подробностей, ограничившись уверением, что Италия увеличит вклады в НАТО.

Трамп, в свою очередь, заявил: "Я не виню Зеленского", но при этом отметил, что "не в восторге от того, как развивалась ситуация", и выразил недовольство "всем, кто был привлечен". Все стрелы, как обычно, были направлены на Байдена.

"Если бы я был президентом, этой войны не было бы", — сказал Трамп. В то же время, ни одного негативного слова не прозвучало в адрес Путина. Напротив, Трамп добавил: "Я пытаюсь его остановить".

Зеленский, получивший широкую поддержку Запада за стойкость в противостоянии агрессии, в этом диалоге не услышал ничего в свою пользу. "Я не говорю, что он виноват. Но я не думаю, что он показал себя как сильный лидер. Я не фанат", — резюмировал Трамп.

Этот момент, отмечает издание, четко очертил, насколько сместился центр тяготения западной политики с возвращением Трампа к власти, и даже для Мелони он оказался несколько дискомфортным.

"Да дальше снова заговорили о миграции — и шепот снова воцарился в комнате", — подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие неприемлемые заявления сделал Трамп во время встречи с Мелони.



