Не только Орбан: у Трампа появился мощный союзник в Европе

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони дала понять, что Рим не будет выбирать между США и Европой. Глава итальянского правительства заявила, что не видит в президенте США Дональде Трампе противника, и продолжит уважать "первого союзника" Италии. Свое заявление политик сделала в интервью Financial Times.

Трамп и Мелони. Фото: из открытых источников

Мелони также назвала реакцию некоторых европейских лидеров на Дональда Трампа "слишком политической". При этом она не уточнила, кого именно имела ввиду.

"Я консерватор. Трамп – лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, но я понимаю лидера, который защищает свои национальные интересы", — сказала Мелони.

Премьер Италии также заявила, что не видит ничего плохого в "конфронтационном" подходе Дональда Трампа к европейской обороне. Напротив, считает Джорджия Мелони, такая политика Трампа станет давно назревшим "стимулом" для континента, чтобы взять на себя ответственность за свою собственную безопасность.

"Я люблю говорить, что кризис всегда таит в себе возможности", — сказала глава итальянского правительства.

При этом, в то время как многие в Европе опасаются, что Трамп готовится принудить Украину к невыгодному мирному соглашению, Мелони выразила надежду в его усилия, при этом неоднократно подчеркивая необходимость надежных гарантий, чтобы Россия не возобновила вторжение в будущем.

Однако она по-прежнему скептически относится к французскому и британскому предложению о европейских "силах заверения" для Украины, которое, по ее словам, может быть воспринято Москвой как провокация.

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