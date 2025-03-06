Неожиданный разворот: Италия предлагает Украине коллективную защиту

Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони предлагает распространить 5 статью НАТО на Украину.

Италия поддержала Украину. Фото из открытых источников

При этом предложение Джорджи Мэлони не предусматривает членство Украины в Альянсе, пишет Financial Times.

Сообщается, что сейчас лидеры ЕС проводят срочный саммит по поддержке Украины.

Других подробностей по предложению Мэлони издание не раскрывает.

Как известно, 5 статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов НАТО.

Ранее Италия выступила против отправки миротворцев в Украину.

Как известно, представители администрации Дональда Трампа и украинская делегация встретятся в Саудовской Аравии. В Эр-Рияд отправятся глава Госдепартамента США Марко Рубио, советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США Стив Виткофф. В состав украинской делегации будет входить глава Офиса президента Андрей Ермак. Встреча состоится на фоне кризиса в отношениях Украины и США после ссоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. После перепалки президентов США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство американцев не поддерживают политику президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине, свидетельствуют результаты опроса Economist-YouGov и Reuters-Ipsos. 45% граждан США заявили, что не одобряют подход президента США к вопросу о завершении войны в Украине. Еще 40% американцев ответили, что поддерживают методы Дональда Трампа. Отмечается, что только 43% республиканцев полностью одобряют действия Дональда Трампа в отношении Украины. Социологи полагают, что это связано с агрессивной риторикой президента США.