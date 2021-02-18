Нет укола – нет работы: заявление Ватикана о вакцинации

В январе этого года в Ватикане началась массовая вакцинация против COVID-19. Как сообщает Reuters высшее руководство Ватикана пригрозило увольнением тем, кто откажется от укола без уважительных причин.

Вакцина. Фото: rbc.ua

Губернатор Ватикана, кардинал Джузеппе Бертелло, который ранее и сам победил коронавирус, опубликовал указ, в котором назвал вакцинацию "ответственным выбором". Те, кто от нее откажется без уважительных причин, подпадет под действие закона о правах и обязанностях сотрудников Ватикана. Одно из положений предполагает "разной тяжести последствия вплоть до увольнения" для тех, кто откажется от "мер пресечения".

Сотрудников, которые не смогут пройти иммунизацию по состоянию здоровья, переведут на должность, на которой они будут минимально контактировать с другими людьми. Указ Бертелло был опубликован на сайте губернаторства.

В Ватикане официально числится несколько тысяч сотрудников, преимущественно граждан Италии. Город-государство начало кампанию по иммунизации в прошлом месяце – одним из первых, кому ввели вакцину, был 84-летний Папа Римский Франциск.

Напомним, в Министерстве здравоохранения анонсировали второю кампанию вакцинации против коронавирусного заболевания. В Минздраве заявили, что она может быть проведена через шесть — девять месяцев. Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра здравоохранения Максима Степанова. Глава Минздрава уверяет, что первую кампанию вакцинации следует провести очень быстро, при этом подчеркнул, что прививать украинцев от коронавируса точно будут в этом месяце.

Как ранее сообщали вакцинироваться против коронавирусного заболевания противопоказано тем, кто на момент прививки болеет COVID-19 или любой другой болезнью в острой фазе либо недавно перенес заболевание.





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