Смерть одного из самых известных российских генералов Игоря Кириллова стала не только внутренним событием для РФ, но и вызвала беспокойство в Европе, в частности в Италии. Итальянские СМИ обнародовали некоторые детали его участия в сомнительных миссиях "помощи" от РФ.

Российский генерал Игорь Кириллов. Фото из открытых источников

17 декабря генерал-лейтенант Кириллов, руководивший российскими войсками радиационной, химической и биологической защиты, погиб в Москве вместе со своим помощником. Взрывное устройство, закрепленное на самокате, сработало, когда оба мужчины входили в жилой дом. Игорь Кириллов прославился своим руководством над применением химического оружия в Украине, в частности, газа хлорпикрина, запрещенного международными соглашениями после Первой мировой войны. По данным Украины было зафиксировано не менее 4800 случаев использования Россией химического оружия, что явилось одной из причин успехов РФ на востоке.

Под его руководством российская армия не только использовала запрещенные методы, но и активно занималась дезинформацией. Кириллов распространял абсурдные теории об американских биоллабораториях в Украине, "боевых комарах" и даже "крысах-камикадзе", якобы угрожавших России.

Теперь же итальянские СМИ, в частности издание Il Giornale, напомнили о визите Кириллова в 2020 году, когда Россия оказала так называемую гуманитарную помощь во время пандемии Covid-19.

"Генерал Кириллов также оставил свой след в нашей стране, и мы никогда не узнаем, какой именно. Именно он возглавлял военный конвой "российской помощи", спокойно путешествовавший по итальянским дорогам в самые страшные дни эпидемии Covid в 2020 году", — пишет издание.

Эта миссия вызвала множество вопросов. В то время правительство Джузеппе Конте не считалось с риском шпионажа, хотя российские военные имели доступ к стратегически важным объектам страны НАТО.

"Но можно ли представить американский военный конвой, путешествующий по России и раздающий подарочные свертки с надписью "From the USA with love?". Никогда во Вселенной. Однако у нас так случилось, и руководителем миссии был Игорь Кириллов, вирусовед и военный преступник", – добавляет Il Giornale.

После гибели Кириллова остается немало вопросов о последствиях его деятельности. Действительно ли миссия в Италии носила исключительно гуманитарный характер? Могли ли российские войска использовать эту возможность для сбора секретной информации и шпионажа? Эти вопросы остаются открытыми, но смерть Кириллова снова напомнила Европе об опасности, которую несет сотрудничество с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Британии отреагировали на "бандитские угрозы" Медведева после убийства генерала Кириллова.

Также "Комментарии" писали, что Захарова заявила о "продажности" ООН из-за их реакции на ликвидацию генерала Кириллова.