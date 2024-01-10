Папа Римский выразил обеспокоенность войной в Украине: что он сказал

Папа Римский Франциск считает недопустимым, если мир забудет о войне в Украине. Об этом Франциск написал в письме настоятелю Украинской греко-католической церкви Святослава, передает портал "Комментарии".

Папа Франциск поддержал Украину. Фото из открытых источников

В своем обращении к украинской католической церкви Папа Римский также осудил недавние массированные ракетные обстрелы Украины.

Глава католической церкви назвал ракетные удары России по территории Украины неприемлемыми и заявил, что соответствующие акты агрессии "не могут быть оправданы никоим образом".

Папа Римский в своем письме к Святославу выразил поддержку "многострадальной Украине".

Кроме того, Франциск выразил обеспокоенность тем, что на фоне драматических международных событий есть риск, что война в Украине может стать "забытой войной".

Папа Римский подчеркнул, что обязанность мирового сообщества сделать все для того, чтобы война в Украине не была "окутана тишиной". В частности, это нужно, чтобы не забыть трагические преступления и заставить всех, кто ответственен, а также международное сообщество к поиску мирных решений, добавил Франциск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Сообщается, что оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысяч гривен. Однако, отмечают в Центре сопротивления, даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила.

