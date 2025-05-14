Переговоры в Стамбуле: Италия озвучила четкий ультиматум Кремлю

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение боевых действий как шаг к мирному урегулированию войны в Украине.

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

В сообщении итальянского правительства говорится, что накануне она провела разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сосредоточенный на перспективе мирных переговоров между Киевом и Москвой, запланированных на 15 мая в Стамбуле.

С учетом готовности Анкары выступить посредником стороны подтвердили свою поддержку крепкого и справедливого мира в Украине и обсудили возможные дипломатические сценарии завершения войны.

Мелони поблагодарила Эрдогана за дипломатические усилия и заявила, что рассчитывает на положительный ответ Кремля на предложение о мирных переговорах. Она также призвала Россию согласиться на полное 30-дневное прекращение огня как демонстрацию готовности к диалогу.

15 мая в Стамбуле должны пройти переговоры между делегациями Украины и РФ.

Имена представителей российской стороны пока не объявлены, в то время как США уже определили своих переговорщиков — это Кит Келлог и Стив Виткофф, которые прибудут в Турцию от имени Белого дома.

Портал "Комментарии" писал, что американский президент Дональд Трамп выступает за прекращение войны в Украине. Однако, по словам бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, Трампу не принципиально, где будет проходить новая линия разграничения или оккупации. Волкер отметил, что главное для Трампа – как можно быстрее остановить боевые действия. Ему больно наблюдать за ежедневными потерями среди военных, однако вопрос контроля над территориями для него не является ключевым. По словам дипломата, Трамп "не хочет больше иметь с этим дело".